Incluso después de la pésima actuación de Randal Kolo Muani contra el Sassuolo, Luciano Spalletti no se ha bajado del carro del delantero francés: «Debemos jugar más sobre Kolo Muani. Cuando los rivales juegan hombre a hombre, hay que buscar al delantero centro, hacer que aguante el balón y luego ir en apoyo. En cambio, lo hicimos pocas veces, aunque en algunos casos él debe ser más agresivo, eso es verdad». No puede hacer otra cosa Spalletti, y no puede decir nada distinto. Junto a Nick Woltemade, Kolo Muani es uno de los dos únicos delanteros centros presentes en la plantilla de la Juventus, excluyendo a Arek Milik (fuera de las listas de la UEFA y la Serie A), y el entrenador desde luego no puede descartarlo en septiembre, al margen del dardo en el pospartido ante el Frosinone.
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Kolo Muani, aquel balón perdido y una obsesión de 50 millones que no marca: ante el NEC y el Atalanta, últimas oportunidades
Aquel balón perdido
Ante el Sassuolo, Kolo Muani fue un fantasma en todas las situaciones de juego: a la hora de desmarcarse, en el control del balón y en el remate a portería. No lo intentó ni una sola vez y, de hecho, cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, en el 94', en lugar de tirar se empeñó en un desastroso regate dentro del área, perdiendo el balón que dio pie al gol del 3-2 del Sassuolo, firmado (a su pesar) por el ex Adzic, y haciendo estallar los nervios de todo el entorno de la Juventus, desde el entrenador hasta los aficionados.
LAS DECISIONES DE SPALLETTI
De palabra, Spalletti sigue defendiendo a Kolo Muani y, como se ha dicho, no puede hacer otra cosa. En los hechos, después, no hay duda de que el técnico de Certaldo está pensando en todas las soluciones que tiene a su disposición, porque está claro para todos que el partido del jueves en la Europa League contra el NEC Nijmegen y, sobre todo, el del domingo ante el Atalanta en liga, representan ya un punto de inflexión importante para la temporada de la Juventus. En los dos próximos partidos, Kolo Muani tendrá sin duda todavía espacio y ocasiones para jugar y para encontrar el camino del gol, un tanto que aún no ha marcado esta temporada. Está por ver si lo hará en ambas ocasiones como titular o saliendo desde el banquillo. Si lo hará como único punta o junto a Woltemade y, en ese caso, si será él quien juegue más adelantado, con el alemán como mediapunta, o si será al revés. En cualquier caso, las oportunidades para el ex Tottenham ya no serán muchas, y cada minuto sobre el campo a partir de ahora será fundamental para él.
UNA OBSESIÓN DE BAJO PERFIL
Ampliando el debate sobre Kolo Muani, a la luz de su rendimiento actual, sigue siendo un misterio el motivo por el que hasta tres dirigentes de la Juventus, en distintos momentos, hayan perseguido al futbolista nacido en 1998 casi como una obsesión. Primero Giuntoli, que lo fichó cedido en enero de 2025, luego Comolli, que lo persiguió en vano durante todo el verano de 2025, y por último Carnevali, que tras una larga negociación en el verano de 2026 lo ha fichado en propiedad por la importante cifra de 38 millones de parte fija más 12 en bonus.
"No podemos pensar que la Juventus se haya convertido en un club de un nivel más bajo del que es. Estamos en un ciclo, habrá dificultades y también posibilidades de volver a la cima", declaró ayer el director ejecutivo de la Juventus Giovanni Carnevali. Pues bien, la impresión hoy es que la decisión de apostar por Kolo Muani pertenece por completo a una Juventus que, hoy, tiene dificultades para salir de una dimensión más baja respecto a su historia. En otro tiempo, la Juventus podía permitirse, por ejemplo, a los números uno de Francia puesto por puesto, desde Platini hasta Zidane, pasando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira y Pogba, mientras que hoy la Vecchia Signora tarda un año en devolver a Kolo Muani a Turín, que no fue convocado para los Mundiales y que no está (al menos) entre los diez mejores delanteros franceses del momento.
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