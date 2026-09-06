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Khaled Mahmoud

Traducido por

¡Koeman Jr hace historia! El portero marca DOS en una loca remontada en la Eredivisie

R. Koeman
Telstar
Cambuur
Telstar vs Cambuur
Eredivisie

El apellido Koeman lleva mucho tiempo siendo sinónimo de excelencia goleadora en el fútbol neerlandés, aunque normalmente desde las botas de un defensa legendario. Eso cambió el domingo por la tarde, cuando Ronald Koeman Jr inscribió su propio nombre en los libros de historia con una hazaña que su famoso padre nunca consiguió.

  • Tarde histórica para Koeman Jr.

    En un dramático duelo de la Eredivisie que será recordado durante años, el portero del Telstar Koeman Jr hizo historia al convertirse en el primer guardameta en la historia de la liga en marcar dos veces en un mismo partido. El jugador de 31 años dio un paso al frente cuando su equipo más lo necesitaba y rescató un punto en un caótico empate 2-2 ante el Cambuur.

    El partido fue una batalla cuesta arriba para el Telstar desde los primeros compases, después de quedarse con diez hombres apenas 22 minutos después del inicio cuando Nokkvi Thorisson vio la roja directa. Jugando en inferioridad numérica durante más de una hora, el conjunto local parecía encaminado hacia una decepcionante derrota, ya que el Cambuur marcó dos veces en siete minutos tras el descanso para tomar una ventaja contundente y asumir el control total.

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    Frialdad absoluta desde el punto de penalti

    Sin embargo, el relato cambió rápidamente cuando a Telstar le señalaron un penalti apenas tres minutos después de encajar el segundo. Con la presión encima, Koeman Jr recorrió el campo de punta a punta para asumir la responsabilidad y transformó con sangre fría desde los 11 metros para dar a su equipo un atisbo de esperanza. El drama no terminó ahí, ya que el partido se alargó hasta bien entrada la prolongación mientras Telstar buscaba desesperadamente el empate, que finalmente llegó en el minuto 11 del tiempo añadido, cuando convirtió otro penalti más.

    Este notable doblete significa que todos los goles de la carrera de Koeman Jr han llegado en 2026 con Telstar. Se ha labrado una reputación como especialista en momentos de máxima presión, después de haber marcado anteriormente un penalti en el minuto 89 contra el Volendam en la última jornada de la temporada pasada. Aquel gol fue crucial, ya que aseguró una victoria por 2-1 que garantizó la permanencia de Telstar en la Eredivisie.

  • Siguiendo los pasos de una leyenda

    La hazaña invita inevitablemente a las comparaciones con su padre, Koeman, que fue uno de los defensas más goleadores de la historia de este deporte. Durante una brillante carrera en la que pasó por Barcelona, PSV, Ajax y Feyenoord, el mayor de los Koeman marcó la impresionante cifra de 254 goles con su club y su selección. Ese notable registro incluyó 115 penaltis, aunque el exdefensa sí falló 16 penas máximas a lo largo de su carrera como jugador.

    Mientras Koeman padre dio el salto a una exitosa carrera como entrenador, al frente de equipos como Southampton, Everton y Barcelona antes de su etapa más reciente como seleccionador de Países Bajos, su hijo ha forjado su propio camino en la portería.

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    El ascenso del héroe del Telstar

    El camino de Koeman Jr hacia la historia de la Eredivisie comenzó en Barcelona, donde nació durante la etapa de su padre en el Camp Nou. Inició su carrera profesional en los Países Bajos con el Almere City antes de pasar al TOP Oss. Finalmente se incorporó al Telstar en el verano de 2021 y desempeñó un papel clave en el ascenso del club a través del play-off en 2025.

    Tras el empate del domingo, el Telstar ocupa la 13.ª posición de la tabla después de cuatro partidos, mientras sigue adaptándose a su esperadísimo regreso a la máxima categoría, que supone su primera experiencia en la Eredivisie en 47 años.

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