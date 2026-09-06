¡Koeman Jr hace historia! El portero marca DOS en una loca remontada en la Eredivisie

En un dramático duelo de la Eredivisie que será recordado durante años, el portero del Telstar Koeman Jr hizo historia al convertirse en el primer guardameta en la historia de la liga en marcar dos veces en un mismo partido. El jugador de 31 años dio un paso al frente cuando su equipo más lo necesitaba y rescató un punto en un caótico empate 2-2 ante el Cambuur.

El partido fue una batalla cuesta arriba para el Telstar desde los primeros compases, después de quedarse con diez hombres apenas 22 minutos después del inicio cuando Nokkvi Thorisson vio la roja directa. Jugando en inferioridad numérica durante más de una hora, el conjunto local parecía encaminado hacia una decepcionante derrota, ya que el Cambuur marcó dos veces en siete minutos tras el descanso para tomar una ventaja contundente y asumir el control total.