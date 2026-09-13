Mainoo no es ajeno a la intensidad del derbi de Mánchester, ya que ha pasado de ser una prometedora promesa de la cantera a una figura clave del primer equipo. Mientras el Manchester United se prepara para el 199º enfrentamiento entre los dos clubes, el jugador de 21 años ha reflexionado sobre su larga historia con este partido. Tras medirse repetidamente al City durante su formación en las categorías inferiores, Mainoo entiende que este encuentro tiene un peso como ningún otro en el calendario del fútbol inglés.

En declaraciones a United Review, Mainoo detalló su conexión personal con este partido y afirmó: "Significa mucho para mí. Quiero decir, cuando vas creciendo en la Academia, juegas contra el City dos veces por temporada y siempre es el partido más importante. Lo sabes por ser aficionado, pero además los entrenadores siempre lo magnificaban, siempre ha sido una gran rivalidad para nosotros, así que sí, estoy muy ilusionado".