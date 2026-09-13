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Kobbie Mainoo revela su obsesión con el derbi de Mánchester mientras la joya del Manchester United prepara otra victoria sobre el Manchester City
La importancia del derbi de Mánchester
Mainoo no es ajeno a la intensidad del derbi de Mánchester, ya que ha pasado de ser una prometedora promesa de la cantera a una figura clave del primer equipo. Mientras el Manchester United se prepara para el 199º enfrentamiento entre los dos clubes, el jugador de 21 años ha reflexionado sobre su larga historia con este partido. Tras medirse repetidamente al City durante su formación en las categorías inferiores, Mainoo entiende que este encuentro tiene un peso como ningún otro en el calendario del fútbol inglés.
En declaraciones a United Review, Mainoo detalló su conexión personal con este partido y afirmó: "Significa mucho para mí. Quiero decir, cuando vas creciendo en la Academia, juegas contra el City dos veces por temporada y siempre es el partido más importante. Lo sabes por ser aficionado, pero además los entrenadores siempre lo magnificaban, siempre ha sido una gran rivalidad para nosotros, así que sí, estoy muy ilusionado".
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Reviviendo la gloria de la final de la FA Cup
Han pasado dos años desde que Mainoo firmó quizá su actuación más icónica con la camiseta del United, guiando al club hacia una memorable victoria por 2-1 sobre el City en la final de la FA Cup de 2024 en Wembley. Aquella tarde, el centrocampista fue nombrado mejor jugador del partido tras marcar el decisivo segundo gol, un momento que consolidó su estatus como uno de los talentos más brillantes del país. Las celebraciones posteriores, con Mainoo luciendo un sombrero de pescador rojo, blanco y negro, siguen grabadas en la memoria de la afición del United.
Al recordar su gol y la conquista del trofeo, Mainoo dijo: “Fue un gran día. Quiero decir, marcar en el derbi en cualquier momento es increíble, pero en una final de la FA Cup es aún más especial. Y luego ganar, sí, es un día que nunca olvidaré. Es el momento con el que sueñas, en Wembley, contra tus rivales, para ganar un trofeo. Es increíble. Todavía tengo el sombrero de pescador, todavía conservo algunas de las bufandas del partido. Sí, ¡las guardaré para siempre!”.
En busca de otra victoria en el derbi
Mientras ambos equipos se preparan para volver a verse las caras, Mainoo es plenamente consciente del impulso psicológico que puede suponer una victoria sobre el Manchester City. Aunque el United ha mostrado una mejora significativa, sabe que superar al equipo de Maresca requiere una actuación casi perfecta. El centrocampista insiste en que el equipo no caerá en la complacencia y ve el derbi como un momento clave que podría definir su trayectoria durante el resto de la temporada.
Para Mainoo, el objetivo sigue estando claro: mantener el dominio establecido a principios de este año y enviar un mensaje al resto de la liga. «Cada vez que ganas al City es algo positivo y es importante para la temporada, porque ayuda a impulsar al equipo, así que no nos lo vamos a tomar a la ligera, y sabemos que es un partido grande. Ojalá salgamos vencedores», declaró Mainoo.
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Trabajando bajo la dirección de Michael Carrick
Con el United presumiendo de un formidable registro como local en Old Trafford, donde el Leeds United sigue siendo el único equipo que ha evitado la derrota durante la etapa de Michael Carrick, la influencia del excapitán del United es evidente. Para un centrocampista joven como Mainoo, tener a un entrenador que jugó en la misma posición al máximo nivel ha sido un activo de un valor incalculable.
«Me ha encantado [trabajar con Carrick]. Me ha ayudado muchísimo, sobre todo por ser un centrocampista tan experimentado y por haber ganado tanto con este club. Cualquier cosa que te diga o cualquier instrucción que te dé vale oro, la verdad. Así que ha sido bueno aprender con él y jugar para él», comentó.
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