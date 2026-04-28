Kobbie Mainoo llega a un acuerdo total con el Manchester United para firmar un nuevo contrato a largo plazo

Según Fabrizio Romano, Mainoo ha aceptado un nuevo contrato con el club hasta 2031. El anuncio podría llegar esta semana. El acuerdo evita la posible salida del internacional inglés en un momento de incertidumbre.

El centrocampista, de 21 años, barajó marcharse el pasado verano y en enero tras perder la confianza de Ruben Amorim, pero se ha reafirmado como pieza clave con Carrick y podría acudir al Mundial con Inglaterra este verano.