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Kobbie Mainoo llega a un acuerdo total con el Manchester United para firmar un nuevo contrato a largo plazo
Los Red Devils se hacen con la joya de la corona de la cantera
Según Fabrizio Romano, Mainoo ha aceptado un nuevo contrato con el club hasta 2031. El anuncio podría llegar esta semana. El acuerdo evita la posible salida del internacional inglés en un momento de incertidumbre.
El centrocampista, de 21 años, barajó marcharse el pasado verano y en enero tras perder la confianza de Ruben Amorim, pero se ha reafirmado como pieza clave con Carrick y podría acudir al Mundial con Inglaterra este verano.
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Anuncian un aumento salarial astronómico
Las nuevas condiciones económicas cuadruplican el salario semanal de Mainoo, que pasa de 25 000 a 120 000 libras, más primas por objetivos. Este sustancial aumento confirma la intención del United de construir su futuro táctico en torno a las cualidades creativas y defensivas del joven nacido en Stockport.
La influencia de Carrick en el resurgimiento de Mainoo
La llegada del entrenador interino Carrick ha sido un punto de inflexión en la carrera de Mainoo. Carrick, antiguo mediocampista del United, ha elogiado la evolución y la inteligencia táctica del jugador durante la remontada que llevó al equipo al podio de la Premier League.
Sobre su progresión, el técnico destacó: «Creo que lo ha hecho muy bien. No haber jugado mucho, luego entrar, encadenar partidos y encontrar el ritmo. Lo ha hecho rápido y muestra una gran fluidez».
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¿Será Fernandes el siguiente en renovar?
Los Red Devils están a solo dos puntos de asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones tras vencer al Brentford, y Mainoo ha sido clave en su repunte en la Premier League. Además, el club planea ofrecer un nuevo contrato al capitán Bruno Fernandes para competir por los títulos más importantes en la temporada 2026-27.
Ambos volverán a la acción este fin de semana, cuando el United reciba al Liverpool.