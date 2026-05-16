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Kobbie Mainoo habla sobre el trato de Rubén Amorim y confirma si pensó en dejar el Manchester United
El desaire de Amorim le hizo plantearse marcharse
El ascenso de Mainoo en Old Trafford se frenó cuando llegó Amorim con un riguroso sistema 3-4-2-1 que, al parecer, no le incluía. A pesar de haber marcado el gol de la victoria en la final de la FA Cup contra el Manchester City dos años antes, el centrocampista se quedó en el banquillo y no fue titular en ningún partido de la Premier League bajo las órdenes del exentrenador del Sporting de Lisboa. La situación se agravó tanto que el jugador pidió salir cedido en la última semana del mercado estival, pero el club lo impidió.
Al recordar esos días, el jugador de 21 años admitió que la falta de minutos le hizo replantearse su futuro. Cuando se le preguntó hasta qué punto estuvo a punto de marcharse, Mainoo declaró a Sky Sports: «Cuando no juegas muchos partidos, o ninguno, te planteas todas las opciones. Pero lo que siempre tuve más presente fue jugar en el Manchester United y seguir jugando en este club en el que he crecido».
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El desajuste táctico y el factor Fernandes
Amorim declaró que el perfil de Mainoo se parecía demasiado al de Bruno Fernandes, por lo que el joven apenas era considerado más que un suplente de lujo. El centrocampista lo aceptó: «Cuando llega un nuevo entrenador, tiene su estilo y, si no encajas, no encajas. Lo único que puedo hacer es trabajar y entrenar para quizá verlo desde otra perspectiva», explicó Mainoo.
Ese periodo supuso un gran ajuste mental para un jugador que antes era titular con Erik ten Hag. Mainoo agradeció a sus compañeros y a su familia por ayudarle a mantener los pies en la tierra durante su etapa en el banquillo. «Pasar de jugar casi todos los partidos a no hacerlo tanto es un ajuste difícil», añadió. «Y claro, es duro ni siquiera salir como suplente; pero mi familia y mis amigos me ayudaron a ver la luz al final del túnel».
El efecto Carrick y el regreso a la Liga de Campeones
Todo mejoró cuando Michael Carrick reemplazó a Amorim en enero. El ex capitán del United devolvió a Mainoo al centro del campo, decisión que ha beneficiado a ambos. Bajo Carrick, el United ha ganado 10 de 15 partidos y ha asegurado el regreso a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool.
La conexión entre el joven talento y su técnico es clara. Mainoo destaca el trato personal de Carrick: «Me ha ayudado en todo. En el campo, como jugó en mi misma posición, me aconseja y guía. También me trata como persona, preguntándome por la familia. Simplemente habla contigo como una persona, no es solo trabajo. Sin duda, eso ayuda como jugador cuando un entrenador puede ver el otro lado del juego, algo que obviamente él puede hacer porque ha estado ahí y ha estado en esa posición».
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La convocatoria de Inglaterra y sus aspiraciones mundialistas
El resurgimiento de Mainoo no ha pasado desapercibido. El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, lo convocó para los amistosos contra Uruguay y Japón, lo que lo acerca al Mundial 2026. Tras renovar en Old Trafford, el centrocampista quiere cerrar la temporada con fuerza para ganarse un puesto.
Al hablar de la posibilidad de representar a los Tres Leones este verano, Mainoo se mantuvo centrado en la tarea inmediata. «Feliz, pero sin exagerar; si te relajas, pierdes el ritmo. Solo quiero ser constante, trabajar con el entrenador y seguir avanzando. Tras estos dos partidos, será mi prioridad, pero ahora no depende de mí. Lo que sí controlo es mi rendimiento en la cancha, así que seguiré esforzándome y, sea lo que sea, ocurrirá».