Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Patrick Kluivert [Exclusive interview] - حوار خاص مع باتريك كلويفرتKooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Kluivert, en entrevista con Koora: «Lo ocurrido en la final entre Marruecos y Senegal fue extraño». «Marmoush es un fichaje fantástico para el Barcelona». «¿Y por qué no ficha a Salah?»

P. Kluivert
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
M. Salah
O. Marmoush
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
1ª División
World Cup
Netherlands vs Japan
Netherlands
Japan
France vs Senegal
France
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Países Bajos
España
Egipto
Senegal
Marruecos
Arabia Saudí
Japón
EE. UU.
Francia
Inglaterra
Argentina
Portugal
Alemania

Holanda llegará a cuartos de final del Mundial; aún no haber ganado el título es «un gran misterio».

Francia es la favorita al título y creo que Harry Kane será el máximo goleador.

Hamza Abdelkarim necesita tiempo y Salah merece más respeto.

Messi supera a Ronaldo y estos son mis pronósticos para el campeón de La Liga y de la Champions.

La Liga Saudí es una oportunidad única para mí y para mis hijos.

En el fútbol hay figuras que trascienden goles y títulos. Patrick Kluivert, leyenda de Holanda, marcó una huella imborrable desde Ámsterdam hasta Barcelona y de los campos de Europa a su trayectoria como entrenador.

Destacó como delantero en el Ajax, donde ganó la Liga de Campeones muy joven, y luego brilló en el Barcelona, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del club a principios de siglo. Con la selección holandesa fue pieza clave de una generación que rozó el título mundial.

Tras colgar las botas se hizo entrenador Tras colgar las botas se hizo entrenador y acumuló experiencias variadas: trabajó con Louis van Gaal en la selección de Holanda, con Seedorf en la de Camerún y dirigió Indonesia, además de etapas en Europa, siempre con la pasión por el fútbol y el deseo de transmitir su legado a las nuevas generaciones.

En esta entrevista exclusiva con Koora, Kluivert abre las puertas de su memoria y habla de sus ambiciones como entrenador, de su posible llegada al fútbol árabe, del Mundial 2026 y de las selecciones candidatas, con un análisis especial de la situación de Holanda.

También comparte su visión sobre el Barcelona, analiza las causas de su alejamiento del podio continental y valora a estrellas actuales como Mohamed Salah y Omar Marmoush, con comparaciones futbolísticas y opiniones sobre temas que han generado amplio debate. A continuación, el texto de la entrevista:

  • Has entrenado en Indonesia, en el Adana Spor y en Holanda con Louis van Gaal. ¿Cuál es tu próximo paso como entrenador? ¿Qué opinas de dirigir una selección o un club árabe, por ejemplo, en la liga saudí?

    Las experiencias de entrenamiento anteriores han sido fantásticas. Adana hizo un trabajo excelente en la selección de jugadores y la alineación; fue una experiencia maravillosa en Turquía, conseguimos buenos resultados contra grandes equipos, algo realmente único. Jugar contra Galatasaray, Beşiktaş y Fenerbahçe y obtener buenos resultados es muy positivo para el Adana Spor.

    La experiencia en Indonesia también fue positiva pese a no clasificar al Mundial, Quería seguir al frente de la selección indonesia para consolidar mi proyecto, pero perdimos contra Arabia Saudí e Irak, entonces 58.º y 59.º del ranking FIFA, pese a nuestro buen partido.

    La liga saudí es una oportunidad interesante para cualquier entrenador, y si se diera la ocasión de trabajar allí, siempre estoy abierto a escuchar ofertas.

    • Anuncios
  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Si uno de tus hijos recibiera una oferta de la Liga Saudí, ¿aceptarías su fichaje?

    Shane acaba de fichar por el Barcelona y solo tiene 18 años, así que aún es pronto para él. En cuanto a Justin y Robben, podrían considerar la liga saudí en un futuro cercano; si surge la oportunidad, sería fantástica. Como ves, muchos jugadores se marchan allí.

  • En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la selección de Holanda entre los favoritos para ganar el Mundial de 2026?

    La selección holandesa es muy fuerte: está entre las seis mejores del mundo según la FIFA. Por la calidad de sus jugadores y sus clubes, podría llegar a cuartos de final si todo sale bien.

    Junto a Argentina, Brasil, España y Francia, Holanda es una de las selecciones a tener en cuenta en el Mundial. Creo que, al menos, alcanzará los cuartos de final.

  • ¿Quién es el principal favorito para ganar el Mundial?

    Es difícil elegir, pero entre Argentina, Francia y Brasil hay muchos equipos fuertes. Aun así, creo que Francia tiene buenas posibilidades.

  • ¿Quién crees que será el máximo goleador del Mundial?

    Quizás Harry Kane.

  • La selección de Holanda suele ser favorita en los Mundiales, pero nunca ha ganado el título. ¿Por qué?

    En los grandes torneos a veces fallamos en los penaltis, como ya vimos en el pasado. Sin embargo, creo que la actual selección holandesa es muy competitiva y equilibrada, a pesar de las lesiones recientes, lo cual es una lástima.

    No sé por qué nunca hemos ganado un Mundial, pues siempre tenemos jugadores fantásticos y somos muy fuertes.

  • ¿Es mala suerte?

    Sí, quizá fue mala suerte. En 1998 estuvimos a punto de ganar a Brasil en la semifinal, pero perdimos en los penaltis. Creemos que esa selección holandesa fue una de las más fuertes de la historia.

  • ¿Crees que la actual selección holandesa tiene menos estrellas que la de tu época?

    Si lo comparas con nuestra generación, quizá sí. Pero el fútbol ha cambiado mucho: ahora la selección holandesa tiene grandes estrellas, mientras que en mi época estaban Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Ronald de Boer y otros. También teníamos muchos jugadores destacados, así que comparar es difícil porque son épocas distintas.

  • FBL-WC-2014-MATCH59-NED-CRCAFP

    La selección de Holanda suele contar con entrenadores nacionales. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Cuándo podrías entrenar a la selección?

    Es normal: en los Países Bajos hay grandes entrenadores, así que suele elegirse a uno neerlandés. Me atrae la idea de dirigir la selección en el futuro. Sería un honor servirle y lograr grandes resultados si se me diera la oportunidad.

  • Formaste parte del cuerpo técnico de Camerún. ¿Qué selección africana crees que podría repetir el logro de Marruecos y llegar a las semifinales en 2026?

    Marruecos puede volver a hacerlo. Senegal, Costa de Marfil y Egipto también tienen buenos equipos, pero si tuviera que elegir uno, diría Senegal.

  • Por cierto, ¿qué te pareció lo que pasó en la final de la Copa Africana de Naciones de 2025?

    Lo ocurrido en la final me pareció muy extraño. Aunque no tengo una opinión clara, desde mi punto de vista fue raro que el título cambiara de manos tras el partido y Marruecos se proclamara campeón.

  • Hablemos de tu antiguo club, el Barcelona: ¿podría ganar el Clásico sin Lamine Yamal?

    Sí, el Barcelona ganará el Clásico.

  • ¿Ganará la Liga española?

    Sí, aunque no gane el Clásico.

  • ¿Por qué el Barcelona no gana la Liga de Campeones desde hace 11 años, pese a haber ganado la liga varias veces en ese periodo?

    El nivel de los demás equipos europeos también es alto: el Barcelona practica un fútbol magnífico, los equipos ingleses mejoran y el Bayern de Múnich también. El París Saint-Germain brilló la temporada pasada y ganó el título; ahora es favorito junto al Bayern. El ganador de su duelo se llevará la Champions y, en mi opinión, el PSG la ganará por segunda vez consecutiva.

    En La Liga española el Barcelona conoce a sus rivales, pero en la Champions enfrenta estilos diversos, lo que cambia todo.

  • Sin embargo, el Barcelona quedó eliminado esta temporada a manos del Atlético de Madrid, un equipo que juega en la Liga y no en otra competición.

    Los dos equipos están muy igualados y se conocen bien; el Atlético de Madrid ganó 4-0 en Madrid, mientras que el Barcelona se impuso por 3-0 en casa. Es curioso, pero así es el fútbol, y ahí reside su belleza.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Tiene el Barça problemas en la posición de delantero?

    No creo que haya una crisis real, sobre todo con Robert Lewandowski y Ferran Torres en el equipo. Aunque se rumorea que Lewandowski podría marcharse, nadie sabe lo que pasará. Si se va, el equipo necesitará un nuevo delantero.

  • ¿Podría tu hijo, Shane o Hamza Abdelkarim, jugar pronto con el primer equipo?

    Shane a veces juega de punta, pero es más extremo que delantero centro. Hamza, en cambio, es un nueve puro, aunque aún debe adaptarse. La pretemporada será clave para que ambos tengan minutos con el primer equipo; en la próxima campaña aún no se sabe quiénes se sumarán.

  • El otro astro egipcio, Omar Marmoush, podría fichar por el Barcelona. ¿Qué opinas de este traspaso?

    Marmoush es rápido, habilidoso y con gran capacidad goleadora. Me gusta mucho, pero no creo que el Manchester City lo deje marchar fácilmente.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Jugaste en la Premier League con el Newcastle. ¿Qué opinas de la marcha de Mohamed Salah, una de las leyendas de la Premier League, del Liverpool? ¿En qué club te gustaría verlo?

    Mohamed Salah es una leyenda del Liverpool. Ha dado mucho al equipo y sigue brillando. Merece más respeto del que recibe. Si surgiera la oportunidad de que fichara por el Barcelona, ¿por qué no? Es un jugador fantástico y una leyenda del Liverpool, y ningún otro egipcio ha logrado algo similar en un grande.

  • ¿Qué jugador actual te recuerda a ti mismo?

    Es difícil decirlo, pues cada delantero tiene sus propias características, y no creo que haya ningún jugador actual que se parezca a mí tal y como era yo.

  • ¿Quién es el mejor futbolista holandés de la historia?

    Johan Cruyff.

  • ¿Quién es mejor: Messi o Ronaldo?

    Los dos son fantásticos, pero si tuviera que elegir a uno, diría que Messi.

  • ¿Haaland, Mbappé o Kane?

    Mbappé.