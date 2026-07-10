Klopp: «Negocié con Mbappé por las nubes... y Dembélé ni siquiera me conocía»

Tras la victoria de Francia 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial, Jürgen Klopp acaparó la atención en Foxborough.

Klopp, comentarista de Magenta TV, saludó cálidamente a Mbappé al terminar su intervención.

Según el diario «AS», Klopp recordó cómo intentó ficharlo para el Liverpool en un avión privado y bromeó: «Fue el traspaso más caro que nunca se concretó en mi vida».

En 2017, cuando Mbappé dejaba el Mónaco, el Liverpool envió a Klopp para convencerlo.

Para ello se fletó un avión privado de Blackpool a Niza, donde el aún menor Kylian esperaba con su familia.

La reunión no fue en tierra, sino durante el vuelo.

«Volábamos en círculos sobre las nubes y disfrutamos de una buena comida», recordó Klopp. «No podíamos permitir que nadie nos viera».

Al final, Mbappé rechazó al Liverpool y fichó por el París Saint-Germain.

Klopp concluyó sin amargura: «Fue maravilloso, pero al final acabó en París».