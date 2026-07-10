Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Traducido por

Klopp: «Negocié con Mbappé por las nubes... y Dembélé ni siquiera me conocía»

Francia
World Cup
K. Mbappe
O. Dembele
J. Klopp
Real Madrid
Liverpool
Francia

Mbappé, el fichaje más caro que no se ha concretado en toda mi vida

Tras la victoria de Francia 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial, Jürgen Klopp acaparó la atención en Foxborough.

Klopp, comentarista de Magenta TV, saludó cálidamente a Mbappé al terminar su intervención.

Según el diario «AS», Klopp recordó cómo intentó ficharlo para el Liverpool en un avión privado y bromeó: «Fue el traspaso más caro que nunca se concretó en mi vida».

En 2017, cuando Mbappé dejaba el Mónaco, el Liverpool envió a Klopp para convencerlo. 

Para ello se fletó un avión privado de Blackpool a Niza, donde el aún menor Kylian esperaba con su familia.

La reunión no fue en tierra, sino durante el vuelo.

«Volábamos en círculos sobre las nubes y disfrutamos de una buena comida», recordó Klopp. «No podíamos permitir que nadie nos viera».

Al final, Mbappé rechazó al Liverpool y fichó por el París Saint-Germain. 

Klopp concluyó sin amargura: «Fue maravilloso, pero al final acabó en París».

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Decepción con Dembélé y un móvil roto

    Mbappé no fue el único francés que Klopp intentó fichar: también negoció con Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot, actuales internacionales.

    Intentó fichar a Dembélé cuando aún estaba en el Rennes, pero desistió al creer que el jugador «no sabía quiénes éramos».

    Klopp añadió que lo que más recuerda de aquella noche es que se le cayó el móvil y se rompió, y bromeó diciendo que eso fue «lo único que sacó de aquella visita».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google