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Karim Malim

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Klopp inicia su etapa en Alemania con mensajes contundentes: no temo marcharme y esperen las sorpresas

Alemania
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Alemania vs Paraguay
Paraguay
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Alemania
Paraguay
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El pressing tras pérdida, la base del proyecto, y los jóvenes talentos tendrán sus oportunidades

Jürgen Klopp comenzó su etapa como seleccionador de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a la "Mannschaft" representa la cúspide de su trayectoria como entrenador, y que no dudará en tomar decisiones audaces para devolver a la selección a los podios de campeones.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló extensamente sobre su visión futbolística, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, afirmando que el éxito no llegará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp inició sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor estar sentado aquí hoy. Lo que me está sucediendo durante los últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y las ideas se agolpan en mi cabeza. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo?".

Y añadió: "Ya era consciente de la magnitud de la tarea de dirigir a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella sientes su grandeza y su responsabilidad de una forma aún mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, era imposible para mí imaginar llegar a esta etapa".

Y continuó: "Es un día muy especial para mí, y quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a lograrlo. Pero no soy una página en blanco, pues he llegado acompañado de socios, y no hago esto por mí mismo".

Y señaló: "Todo el mundo necesita un desafío de vez en cuando. Para mí, estaba claro que este desafío debía producirse aquí. Mi fortaleza reside en conocer mis puntos débiles. Hay algunas cosas que hago relativamente bien. Quiero que ofrezcamos aquí lo mejor de nosotros. No quiero descuidar nada, ni olvidar nada".

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    Un mensaje a la afición y a los críticos

    Klopp lanzó un mensaje directo a la afición y a los medios, subrayando que acepta las críticas, pero que rechaza que se meta con su familia.

    Y dijo: "Si hay quien no se preocupa por el futuro del fútbol alemán, no puedo hacer nada al respecto. Tenemos un trabajo que sacar adelante. He concedido algunas entrevistas aquí y allá, pero no puedo decir que lo echara de menos. Me sorprendió el volumen de información y la rapidez con la que se propaga. En el camino que estamos recorriendo, es importante hacer las cosas de la forma correcta, y no lo más rápido posible".

    Y añadió: "El día que no me queráis, decidlo y me marcharé, y sin ninguna indemnización. Si mañana decís que soy un fracaso, me iré, pero no en base a la opinión de una sola persona, sino si esa es la opinión general. Y si la Federación Alemana de Fútbol dice que he fracasado, me iré. Y si os pasáis de la raya y no dejáis en paz a mi familia, también me marcharé".

    Y prosiguió: "Criticadme si algo no funciona, eso me alegra porque trabajaré para mejorarlo. Todo tiene que ver con el trabajo. No tengo una carrera como entrenador después de la selección nacional y, en un escenario ideal, este cometido representa la cúspide de mi trayectoria".

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    Nuevo cuerpo técnico y una visión de futuro

    Klopp reveló la composición de su cuerpo técnico, asegurando que ha elegido al mejor equipo de trabajo posible.

    Sobre la incorporación de Sven Bender, dijo: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, y creo que la situación es ideal. Es un entrenador joven que ya ha trabajado con la Federación Alemana de Fútbol, y fue jugador de la selección nacional. Es un experto en este ámbito, yo no lo soy. Y por buenas razones, nunca se me permitió entrar en este edificio con las botas de fútbol puestas."

    También anunció la incorporación de su asesor cercano Marc Kosicke a la Federación Alemana de Fútbol, explicando: "Será mi asistente para asuntos de estrategia, desarrollo e innovación."

    Y añadió: "No hay mucho que decir sobre la situación actual, pero este es el momento adecuado para revisarlo todo y realizar los ajustes necesarios. La mejora suele requerir más trabajo, pero lo más importante es centrarse en el futuro."

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    Evaluación de la selección tras el Mundial

    Klopp explicó que ya ha empezado a evaluar a los integrantes de la selección. Dijo: "He visto a 57 jugadores. Teníamos muchos buenos jugadores en el Mundial, pero no rindieron al nivel esperado. La situación no es en absoluto mala, pero sin duda necesita mejorar".

    Y afirmó que su objetivo es: "No sobrevalorarme, pero siento una responsabilidad hacia la afición alemana de devolver a la selección a los podios. Todavía tenemos varias semanas por delante antes del parón internacional, y es tiempo suficiente para prepararnos. Todos están listos".

    Klopp habló sobre su vínculo con la historia del fútbol alemán, diciendo: "He oído que Helmut Schön también vivía en Wiesbaden, y yo vivo allí desde hace poco. Amé a Franz Beckenbauer por todo lo que aportó. Además, Rudi también está aquí y tengo derecho a mencionarlo. El número 13 parece sorprendentemente bajo. Para mí, el fútbol alemán es ilustre y posee una larga historia, y convertirme en parte de esa historia es algo muy especial".

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    La relación con Nagelsmann

    Klopp negó cualquier contacto con su predecesor Julian Nagelsmann. Dijo: "No hubo ningún contacto entre nosotros. Feliz cumpleaños atrasado para él. Le tengo todo el respeto. El día de aquel comentario fue uno de los peores días de mi vida, y sabía entonces que una bomba de tiempo estaba a punto de estallar. Ojalá hubiera podido evitarlo. Me disculpé, mi disculpa fue aceptada, y no creo que haya ningún rencor. Le deseo toda la suerte, y creo que hoy representa una nueva página para él".

    Klopp afirmó que construir una relación sólida con los jugadores será su primer paso. Dijo: "Estoy contento de que la temporada no comience mañana con el primer partido, de lo contrario me habría sentido agotado. Seguiré los partidos en cada país donde estén nuestros jugadores, incluida Alemania por supuesto. Últimamente he adquirido una comprensión profunda de las cosas, y el contacto con los jugadores es de suma importancia; intentaré comunicarme con ellos pronto, pues esa será mi primera tarea".

    Y añadió: "Siempre he tendido a hacer más en lugar de hacer poco, e intentaré hacerlo de la manera correcta, en beneficio de los jugadores".

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    Una filosofía de juego clara

    Klopp reveló los rasgos de su estilo táctico con la selección alemana. Y dijo: "La presión tras pérdida será un elemento fundamental, junto a un once estable y una filosofía de juego clara. Y con todas estas dudas, no recurriremos al marcaje individual, aunque el mejor equipo de Alemania juegue con él".

    Y añadió: "Las selecciones que ganaron la Copa del Mundo jugaron con cuatro defensas, y nosotros también jugaremos con este estilo, y nos apoyaremos en las bandas, porque los creadores de juego de la generación actual han pasado a ocupar estas posiciones".

    El técnico alemán aseguró que la puerta estará abierta para todos. Y dijo: "Algunos jugadores tendrán oportunidades que no esperaban, porque me gusta ser atrevido. Siempre lo he sido y lo seguiré siendo. Quiero trabajar con jugadores que ofrezcan un fútbol que todos disfruten. Puede que el éxito no llegue de inmediato, pero quiero que la gente vuelva a casa diciendo: qué actuación tan espectacular".

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    Francia, el termómetro de la fuerza

    Klopp insistió en la necesidad de ser realistas. Y afirmó: "Tenemos que fijarnos expectativas realistas. La pregunta es: ¿estamos actualmente al nivel de Francia? Y si la respuesta es sí, entonces no es cierto".

    Añadió que la selección francesa cuenta con un grupo excepcional de jugadores, pero subrayó al mismo tiempo que derrotarla no es imposible.

    Klopp habló sobre la importancia de los partidos internacionales. Y dijo: "Ha pasado mucho tiempo desde que seguí partidos internacionales fuera de los grandes torneos. Ojalá estos partidos vuelvan a despertar interés de nuevo. Todos sabemos que un fútbol exitoso es capaz de cambiar a todo un país".

    Y agregó: "Cuando dispute mi primer partido oficial apenas cuatro días después del inicio de mi trabajo, no podéis esperar milagros. Pero quiero ver una evolución, y lo más importante es que los jugadores me demuestren que vestir la camiseta de la selección nacional es algo muy especial".

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    No podré contentar a todos

    Klopp lanzó uno de sus mensajes más destacados durante la rueda de prensa, afirmando: "No podré contentar a todos. Intentaré hacerlo todo de la mejor manera posible por el bien de nuestra selección".

    Y añadió: "Si todos imaginamos que nos convertiremos en campeones del mundo en cuatro años, sería una sensación maravillosa. Y si creemos en ello juntos, el vecino no parecerá molesto al día siguiente, el tiempo no será tan malo y Merz no lo echará todo a perder".

    Sobre Joshua Kimmich, Klopp dijo: "Tengo ideas, pero todavía no he hablado con nadie, así que no voy a definir ninguna posición ahora. El jugador que ofrezca el mejor rendimiento, que tenga la mayor motivación y que evolucione en cuanto se ponga la camiseta de la selección, ese será el que juegue".

    Y agregó: "Todo aquel que tenga derecho a representar a la selección nacional debe dar lo máximo de sí. Seguiré a todos, y nadie queda descartado desde hoy. Es un nuevo comienzo".

    Y cuando el diario Bild le preguntó si vestiría chándal o traje formal en la línea de banda, Klopp respondió sonriendo: "No lo he echado de menos. Desde luego no me pondré corbata. He envejecido. Ya veremos. He tenido la oportunidad de renovar mi armario en los últimos años. Siento que esta vestimenta es más adecuada para el nuevo papel que su estilo anterior".

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    El Mundial me brindó la mejor oportunidad para aprender

    Klopp aseguró que seguir el último Mundial fue una experiencia muy provechosa. Y afirmó: "La fuerza del fútbol reside en su capacidad para unir a la gente. La Copa del Mundo fue la mejor oportunidad de formación que podía tener. El ambiente en los estadios fue excepcional, y el entusiasmo que vivió la gente fue increíble".

    Klopp elogió que Alemania cuente con una prometedora generación de jugadores. Y afirmó: "Consulté los nombres de los jugadores, y mis impresiones fueron muy positivas. Tenemos una enorme cantidad de talento. Ganamos la Copa del Mundo y la Eurocopa sub-17, y se supone que esos jugadores ya han cumplido los veinte años. Y una vez que obtengan el carnet de conducir, podremos aprovecharlos".

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    La realidad antes que los sueños

    Klopp concluyó sus declaraciones subrayando que construir una selección capaz de competir necesita tiempo. Dijo: "Las expectativas en Alemania son una locura. Imaginen que Nagelsmann dijera: solo queremos llegar a semifinales, ¿qué pasaría? Por supuesto que aspiramos a los objetivos más altos, pero debemos ser conscientes de que necesitamos tiempo para lograrlos."

    Y añadió: "Quiero participar con fuerza en el desarrollo de la estructura organizativa. Quien contrata a Jürgen Klopp, obtiene a Jürgen Klopp con todas sus ideas. Hoy todos están contentos, pero no estoy seguro de que ese sentimiento se mantenga cada día."

    Cerró sus declaraciones diciendo: "Quiero mejorar todo y presentar a la selección alemana con una imagen positiva para que finalmente volvamos a la cima. Espero con ganas este desafío. Todavía nos quedan dos meses hasta el primer partido, y será en los Países Bajos. ¡Dios mío!"

    También habló sobre el calendario de partidos internacionales, diciendo: "Cuando arrancó la Liga de Naciones de la UEFA, me dije a mí mismo que los partidos amistosos se habían acabado. Debemos equilibrar el desarrollo con la obtención de resultados. Tengo algunas ideas, y no voy a exigir al máximo a once jugadores todo el tiempo; encontraremos la solución adecuada."