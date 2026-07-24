Jürgen Klopp comenzó su etapa como seleccionador de Alemania con mensajes claros y ambiciosos, subrayando que dirigir a la "Mannschaft" representa la cúspide de su trayectoria como entrenador, y que no dudará en tomar decisiones audaces para devolver a la selección a los podios de campeones.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo como sucesor de Julian Nagelsmann, quien abandonó su puesto después del fracaso de la selección en el Mundial 2026, Klopp habló extensamente sobre su visión futbolística, sus planes de futuro y su relación con la afición y los jugadores, afirmando que el éxito no llegará de la noche a la mañana, pero prometiendo ofrecer una selección con una identidad clara y una personalidad fuerte.

Klopp inició sus declaraciones diciendo: "Es un gran honor estar sentado aquí hoy. Lo que me está sucediendo durante los últimos días es como una película que se proyecta en mi mente, y las ideas se agolpan en mi cabeza. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Y de dónde vengo?".

Y añadió: "Ya era consciente de la magnitud de la tarea de dirigir a la selección nacional, pero cuando te haces responsable de ella sientes su grandeza y su responsabilidad de una forma aún mayor. Y teniendo en cuenta mis orígenes, era imposible para mí imaginar llegar a esta etapa".

Y continuó: "Es un día muy especial para mí, y quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a lograrlo. Pero no soy una página en blanco, pues he llegado acompañado de socios, y no hago esto por mí mismo".

Y señaló: "Todo el mundo necesita un desafío de vez en cuando. Para mí, estaba claro que este desafío debía producirse aquí. Mi fortaleza reside en conocer mis puntos débiles. Hay algunas cosas que hago relativamente bien. Quiero que ofrezcamos aquí lo mejor de nosotros. No quiero descuidar nada, ni olvidar nada".