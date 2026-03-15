Kimi Antonelli hace historia: con 19 años logra su primera victoria en la F1 y devuelve a Italia al triunfo tras más de 20 años

Andrea Kimi Antonelli logra su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China y devuelve a Italia al triunfo veinte años después de la última vez. Una sólida actuación la del joven italiano de 19 años, natural de Bolonia, que deja atrás a su compañero de equipo George Russell y al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien termina tercero y consigue su primer podio con Ferrari. Leclerc, que durante gran parte de la carrera estuvo en lucha con su compañero de equipo, se queda en cuarta posición.