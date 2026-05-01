AFP
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«Khvicha Kvaratskhelia y Nico Williams serían fantásticos», afirma un integrante de los «Invincibles» y propone al Arsenal un ambicioso fichaje tras admitir que «hay que vender jugadores»
Renovar las filas
El exdelantero Aliadiere aconseja al Arsenal reforzar el ataque con Kvaratskhelia y Nico. Kvaratskhelia ha sido una revelación en el PSG desde su llegada a principios de 2025, mientras que Williams sigue siendo una promesa a largo plazo en el Athletic Club pese a la difícil campaña en La Liga. Aliadiere advierte que fichar a jugadores de este nivel probablemente obligaría a vender a Leandro Trossard o Gabriel Martinelli para cumplir con la normativa financiera.
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La realidad financiera
Aliadiere destacó que la búsqueda de talentos de talla mundial responde a la necesidad de incorporar sangre nueva, aunque reconoció las limitaciones del Fair Play Financiero. En declaraciones a AceOdds, afirmó: «Khvicha Kvaratskhelia y Nico Williams serían grandes incorporaciones para el Arsenal. Dado el Fair Play Financiero, para ficharlos probablemente habría que vender, y han sonado rumores sobre Trossard y Martinelli como posibles salidas.
Simplemente creo que, en el fútbol, tras muchos años en un club, llega un momento en el que puede ser hora de nuevos retos. No se trata de que carezcan de calidad, sino de renovar energías y mentalidades para ganar títulos. Quizá sea mejor buscar nuevos retos, y el Arsenal quizá deba dejar partir a quienes llevan cuatro o cinco años con Mikel sin lograr un trofeo».
La mentalidad de ganador
El exdelantero cree que fichar jugadores ya triunfadores en grandes escenarios completaría el proyecto de Arteta. Añadió: «Quizá sea el momento de que den un paso adelante y fichen a jugadores con ese deseo extra de seguir adelante. Como he dicho, no se trata de que ellos no sean lo suficientemente buenos.
Es la experiencia de ganar, y Kvaratskhelia es un ganador. Está ganando trofeos por todas partes. Sabe cómo ganar. Ganó la Liga de Campeones el año pasado y podría ser un gran fichaje para el club, pero estoy seguro de que primero habrá que vender a algunos jugadores».
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Decisiones cruciales sobre fichajes
El Arsenal vive un verano clave: debe valorar el consejo de Aliadiere frente a los compromisos contractuales de sus objetivos, sobre todo la renovación de Nico con el Athletic por diez años. Kvaratskhelia lidera la campaña europea del PSG con 15 goles o asistencias en la Liga de Campeones, mientras que Williams apenas ha jugado en España desde enero. La directiva gunnera debe decidir si sacrificar la actual profundidad de plantilla es una apuesta necesaria para lograr la experiencia de élite que les permita superar a sus rivales nacionales y continentales.