Aliadiere destacó que la búsqueda de talentos de talla mundial responde a la necesidad de incorporar sangre nueva, aunque reconoció las limitaciones del Fair Play Financiero. En declaraciones a AceOdds, afirmó: «Khvicha Kvaratskhelia y Nico Williams serían grandes incorporaciones para el Arsenal. Dado el Fair Play Financiero, para ficharlos probablemente habría que vender, y han sonado rumores sobre Trossard y Martinelli como posibles salidas.

Simplemente creo que, en el fútbol, tras muchos años en un club, llega un momento en el que puede ser hora de nuevos retos. No se trata de que carezcan de calidad, sino de renovar energías y mentalidades para ganar títulos. Quizá sea mejor buscar nuevos retos, y el Arsenal quizá deba dejar partir a quienes llevan cuatro o cinco años con Mikel sin lograr un trofeo».