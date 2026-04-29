Khvicha Kvaratskhelia fue calificado como «el mejor jugador del mundo» por un cuatro veces campeón de la Liga de Campeones, tras su increíble actuación con el PSG contra el Bayern de Múnich

Seedorf, cuatro veces campeón de la Liga de Campeones, elogió a Kvaratskhelia tras su decisiva actuación. “Es el mejor jugador del mundo y aún puede mejorar”, afirmó. “No sé si seguirá en la izquierda, pero sabe qué hacer en cada momento. En ciertos momentos lleva al equipo a cuestas; me gusta su inteligencia. Es un hombre más en el medio y luego aparece delante para marcar la diferencia. Es increíble”.

«Kvaratskhelia es el mejor jugador del mundo y aún mejorará», afirmó el exjugador del Real Madrid y el Ajax. «No sé si seguirá en la izquierda, pero sabe qué hacer en cada momento. Lleva al equipo a cuestas, así que admiro su inteligencia. Es un hombre extra en el medio y también marca la diferencia en la delantera. Es increíble».