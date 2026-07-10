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cm inter khalaili

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Khalaili ha llegado a Milán: reconocimientos médicos y firma con el Inter. Las cifras del traspaso

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Anan Khalaili, extremo israelí nacido en 2004, acaba dellegar al aeropuerto de Linate, cerca de Milán, para fichar por el Inter. Hoy se someterá a las pruebas médicas en la Clínica Humanitas y a los exámenes del CONI para obtener la aptitud deportiva. Después firmará su contrato con el club, vigente hasta 2031.

  • LAS CIFRAS DEL NEGOCIO

    El Inter acordó ayer con el USG el fichaje del lateral por 25 millones fijos más bonus. Tras el visto bueno del jugador, el lateral derecho se convierte en el segundo fichaje del verano para el equipo de Chivu, después de Provedel.

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