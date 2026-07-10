Khalaili ha llegado a Milán: reconocimientos médicos y firma con el Inter. Las cifras del traspaso

Anan Khalaili, extremo israelí nacido en 2004, acaba dellegar al aeropuerto de Linate, cerca de Milán, para fichar por el Inter. Hoy se someterá a las pruebas médicas en la Clínica Humanitas y a los exámenes del CONI para obtener la aptitud deportiva. Después firmará su contrato con el club, vigente hasta 2031.