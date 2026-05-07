En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el futuro de Shaw. En marzo, el Times informó que el Chelsea le ofrecía más dinero que el City, pues su contrato estaba a punto de expirar. Al día siguiente, The Guardian afirmó que Shaw estaba «a punto» de renovar y que el club confiaba en retenerla. Sin embargo, ese mismo medio publicó que Shaw dejará el City este verano tras concluir las negociaciones, ya que «ha optado por buscar un nuevo reto».

La noticia se conoció el jueves, pocas horas después de que el City asegurara la WSL al no poder el Arsenal vencer al Brighton, y será un golpe para la afición, que celebraba su primer título liguero desde 2016. Según el informe, Shaw expresó su deseo de quedarse, pero las conversaciones encallaron por la duración del nuevo contrato.

El rotativo asegura que la jugadora mantuvo en privado las negociaciones para no distraerse de la lucha por el título, pero que ahora, con la liga sentenciada, todo indica que estas serán sus últimas semanas en el club.