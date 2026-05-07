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¡Khadija Shaw deja el Manchester City! Las recién coronadas campeonas de la WSL reciben un duro golpe ante la marcha de su máxima goleadora, y el Chelsea parte como favorito para ficharla
Shaw, máximo goleador de la WSL, dejará el Manchester City como agente libre
En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el futuro de Shaw. En marzo, el Times informó que el Chelsea le ofrecía más dinero que el City, pues su contrato estaba a punto de expirar. Al día siguiente, The Guardian afirmó que Shaw estaba «a punto» de renovar y que el club confiaba en retenerla. Sin embargo, ese mismo medio publicó que Shaw dejará el City este verano tras concluir las negociaciones, ya que «ha optado por buscar un nuevo reto».
La noticia se conoció el jueves, pocas horas después de que el City asegurara la WSL al no poder el Arsenal vencer al Brighton, y será un golpe para la afición, que celebraba su primer título liguero desde 2016. Según el informe, Shaw expresó su deseo de quedarse, pero las conversaciones encallaron por la duración del nuevo contrato.
El rotativo asegura que la jugadora mantuvo en privado las negociaciones para no distraerse de la lucha por el título, pero que ahora, con la liga sentenciada, todo indica que estas serán sus últimas semanas en el club.
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Un duro revés para el Manchester City de Jeglertz
Es un golpe tremendo para el City. Tras años de intentos fallidos desde 2016, especialmente en 2020, 2021 y 2024, esta temporada ha sido muy positiva para el club. Sin embargo, en su primer año al frente, Andree Jeglertz ha guiado al equipo hacia el título y Shaw ha sido clave.
La delantera de 29 años ha marcado 19 goles en 21 partidos de la WSL y, junto a Vivianne Miedema, ha formado una pareja letal gracias a los ajustes tácticos de Jeglertz. Esos cambios también han permitido a la holandesa vivir su temporada más prolífica en años, tras superar problemas de lesiones.
Con todo listo para consolidar un proyecto ganador, la directiva deberá buscar una delantera este verano. Reemplazar a la máxima goleadora de las cinco grandes ligas europeas desde su llegada, en 2021, desde el Burdeos, no será tarea fácil.
El Chelsea, favorito para fichar a Shaw
¿A dónde podría ir Shaw? El Chelsea es el destino más rumoreado: según The Athletic, le ofreció un contrato de un millón de libras al año (1,36 millones de dólares), cifra que el City no igualó al publicarse la noticia. El fichaje tendría sentido, pues el Chelsea necesita una delantera centro este verano.
Catarina Macario se marchó en marzo y Sam Kerr parece dispuesta a irse cuando expire su contrato dentro de unas semanas, lo que deja a las Blues con Mayra Ramírez, que se ha perdido toda la temporada por una lesión en el tendón de la corva, y Aggie Beever-Jones, que ha tenido dificultades para mantenerse en forma a lo largo de la campaña y que aún no ha negociado la renovación de su propio contrato, que también expira. Además, Ramírez podría marcharse pese a no haber jugado desde la pretemporada.
Fichar a una ‘9’ de nivel, fiable y constante, ayudaría al Chelsea a recuperarse de una temporada decepcionante, sobre todo en la defensa del título de la WSL. Además, debilitar a un rival directo sería un bonus.
Sin embargo, el Chelsea tendrá competencia. Según The Athletic, Shaw tiene pretendientes en Europa y Estados Unidos. The Guardian menciona a las London City Lionesses, con gran poder adquisitivo, y al Barcelona. El campeón español ya cuenta con Ewa Pajor, una ‘9’ de talla mundial, y suele tener restricciones económicas, más aún este verano con la posible salida de la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas.
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Shaw y el City aún pueden ganar un trofeo: contra el Chelsea.
La etapa de Shaw en el Manchester City aún no ha terminado. Las nuevas campeonas de la WSL viajarán a Londres este fin de semana para enfrentarse al Chelsea, equipo al que acaban de destronar y principal candidato a fichar a su delantera estrella, en las semifinales de la FA Cup.
Jeglertz confía en que los rumores sobre Shaw no distraigan al equipo de su objetivo de lograr el doblete y en que la delantera aún pueda brillar antes de cerrar su etapa de cinco años en Manchester. En la otra semifinal se medirán Liverpool y Brighton, y el ganador del City-Chelsea llegará a Wembley como favorito para el título.