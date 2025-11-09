Kevin Mier sufre fractura de tibia tras dura entrada de Adalberto Carrasquilla y Cruz Azul buscará la inhabilitación del jugador de Pumas

La noticia que Cruz Azul no quería recibir ha llegado. Tras la dura entrada de Adalberto Carrasquilla contra Kevin Mier durante el juego de la jornada 17 contra Pumas, se ha confirmado que el arquero sufrió una fractura de peroné, por lo cual, no estará disponible ni en la Liguilla ni en la Copa Intercontinental.

El colombiano tuvo que abandonar el compromiso después de la barrida del panameño en la primera mitad en camilla y este domingo, luego de realizarle estudios, se confirmó la grave lesión que es un duro golpe para La Máquina, debido a que el guardameta es una pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón.