Kevin Hart y Heidi Klum conducirán el sorteo del Mundial 2026 con Nicole Scherzinger en el espectáculo

La supermodelo y ícono global Heidi Klum regresa para presentar el sorteo del Mundial 2026, después de haber asumido funciones similares en Alemania en 2006. La ganadora del Emmy calificó como un honor conducir nuevamente la ceremonia.

"Ser la anfitriona del sorteo final otra vez, después de haber participado en este espectáculo hace 20 años en mi país de origen, es realmente extraordinario", dijo Klum. "La Copa del Mundo une al mundo como nada más, y formar parte de esa magia nuevamente, en un escenario aún más grande que involucra a tres países anfitriones y 48 equipos, es un honor increíble."

El actor y productor Danny Ramirez también participará en el evento, entrevistando a leyendas del fútbol. "Como alguien que creció jugando al fútbol, poder co-presentar el sorteo y conocer y conversar con leyendas de la Copa del Mundo en un evento de tan alto perfil es un sueño. Con este torneo llegando a Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y no podría estar más emocionado de ser parte de este espectáculo," comentó Ramirez.