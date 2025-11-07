Kevin Filling NXGN GFXGetty/GOAL
Kevin Filling: El crack adolescente vinculado al Manchester United sigue los pasos del sueco Alexander Isak

Suecia tiene una orgullosa historia moderna de producir delanteros de élite, desde Henrik Larsson y Zlatan Ibrahimovic, hasta Alexander Isak y Viktor Gyokeres. Si se cree en el bombo, entonces Kevin Filling, de 16 años, es la última sensación de esa cadena de talento, y el prospecto del AIK ya está siendo vinculado con un posible traspaso a uno de los grandes de la Premier League.

La carrera profesional de Filling todavía está realmente en sus inicios, pero después de su debut llamativo en el verano, el adolescente ya está en los titulares, encontrándose vinculado con los gigantes ingleses Manchester United, entre otros.

INEOS ya ha demostrado su determinación en la búsqueda de los mejores jóvenes talentos, capturando a otro niño prodigio escandinavo en Chido Obi desde el Arsenal, así como al centrocampista maliense Sekou Kone desde que asumieron el control de las operaciones de fútbol en Old Trafford a finales de 2023. Queda por ver si hay otro acuerdo en marcha para un adolescente prodigioso, con algunos otros grandes nombres supuestamente en competencia mientras el nombre de United a menudo se utiliza en la prensa para que los agentes ganen ventaja. Lo claro, sin embargo, es que el fútbol sueco tiene otro gran talento en sus manos...

  • Dónde todo comenzó

    Elegible para representar tanto a Suecia como a Senegal a través de sus padres, Filling nació en la ciudad sueca de Vasteras, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital Estocolmo, en noviembre de 2008. Su trayectoria futbolística comenzó en IK Franke, con sede en Vasteras, pero a los 11 años pasó a un club local más grande, Vasteras SK, que juega en la segunda división. Curiosamente, ese también es el club donde el exdefensor del United, Victor Lindelof, se formó.

    Fue allí donde Filling llamó la atención del club más grande de Estocolmo, AIK, y se unió a su academia antes de la temporada 2023 con 14 años. Progresó rápidamente a través de las categorías de edad, ganando tiempo de juego con los Sub-16 y Sub-17, anotando en última instancia 10 veces en 14 partidos en 2023. Continuó en esa trayectoria ascendente el año siguiente, anotando 12 veces en 26 partidos como miembro de pleno derecho del equipo Sub-17.

    Fue ascendido a los Sub-19 a principios de 2025, y tras un breve préstamo en el club asociado de tercera división Enkopings SK, donde anotó una vez en solo tres apariciones, el joven de 16 años fue considerado listo para una oportunidad por su equipo principal.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    El gran descanso

    A finales de junio de 2025, el adolescente recibió un gran voto de confianza por parte del entrenador Mikkjal Thomassen ya que, de la nada, comenzó el enfrentamiento de la Allsvenskan contra los feroces rivales interurbanos del AIK, el IFK Goteborg.

    Esa jugada arriesgada resultó muy beneficiosa, ya que Filling anotó un gol en su debut para prácticamente asegurar una eventual victoria por 3-0 justo antes del descanso. Curvando su carrera para mantenerse en posición correcta como un veterano experimentado, el joven se envió sobre un ingenioso pase y se encontró frente a la portería. Manteniendo la calma, deslizó el balón bajo el portero y dentro de la red, desatando escenas de júbilo en las gradas. Filling fue retirado más tarde entre una ovación de pie de la sección local del Strawberry Arena.

    Explicando la difícil decisión de alineación posteriormente, Thomassen dijo: "Él (Filling) inició porque entrenó enormemente bien. Me ha convencido." Sobre si fue un riesgo, añadió: "No se trata de atreverse. Elegí al mejor equipo hoy. Era un joven de 16 años y un chico que cumplió 18 la semana pasada. Formamos con el equipo más fuerte que teníamos.

    "No tomamos en cuenta la edad que tienen. Kevin aporta calidad y energía. Estamos muy impresionados por él."

  • ¿Cómo va?

    Al día siguiente, AIK anunció que el joven Filling había firmado su primer contrato profesional para mantenerlo en el club hasta junio de 2028.

    "Se siente completamente irreal firmar mi primer contrato con AIK", comentó efusivamente. "Es un sueño hecho realidad poder ascender al equipo masculino a los 16 años y ahora espero continuar mi desarrollo para lograr mi próximo sueño en el futuro, que es ganar la medalla de oro del Campeonato Sueco con AIK."

    Sin embargo, las hazañas de Filling como goleador en su debut desafortunadamente no provocaron un avance inmediato, ya que se supo que el adolescente había sufrido una lesión en la rodilla. Ese problema lo mantendría fuera durante dos meses, y desde entonces ha sido reintroducido paulatinamente a la acción, comenzando solo uno de los ocho partidos desde finales de agosto, aunque aún estará contento con ese nivel de tiempo de juego a su edad.

    Sin embargo, ha conseguido su segundo gol en la categoría senior para AIK en otro momento eufórico, elevándose más alto para cabecear el gol de la victoria en el minuto 96 contra los rivales de Estocolmo, IF Brommapojkarna. "Esto es lo mejor que hay, así debería ser el fútbol", dijo a HBO Max después con los brazos extendidos en una entrevista refrescantemente entusiasta. "Una oportunidad, un gol, es suficiente."

    A nivel internacional, Filling ya forma parte del equipo sub-18 de Suecia y recientemente anotó un doblete contra Gales en un amistoso. Ya había representado a las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17, y parece destinado a debutar con la selección mayor en un futuro no muy lejano.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    Mayores fortalezas

    Los dos goles de Filling como profesional son un reflejo de las cualidades que ya está mostrando a una edad tan temprana. El primero contra Goteborg mostró su velocidad y valentía, ya que se adelantó a la defensa pero se mantuvo sereno cuando se enfrentó uno a uno con el portero y terminó con frialdad; el segundo demostró su habilidad en el juego aéreo, ya que ya mide un imponente 6'1" a pesar de tener muchos más años por crecer. De hecho, estaba claramente dispuesto para la batalla física en su debut mientras participaba en muchos duelos. Tiene la versatilidad para jugar abierto, también, a menudo operando en el canal izquierdo y recortando hacia adentro.

    "Kevin fue uno de los primeros jugadores de la academia que noté cuando llegué al club, y desde entonces su desarrollo ha sido muy positivo," dijo Fredrik Wisur Hansen, jefe de scouting y reclutamiento de AIK, cuando se anunció el contrato de Filling. "Con su ritmo, intensidad y agresión natural, es una combinación perfecta para el fútbol que queremos jugar."

    Parece que en esta etapa temprana también tiene la mentalidad necesaria para llegar a lo más alto. Thomassen reveló después del gol del delantero contra Goteborg: "(Él es) Muy ambicioso. Tuve que llamarlo después de la última sesión de entrenamiento. Se quedó media hora después de que terminamos de entrenar y practicó la finalización. Ha asumido una enorme responsabilidad por su propio desarrollo y ha avanzado rápidamente."

  • Kevin Filling AIK 2025GOAL

    Espacio para mejorar

    Un atacante con un estilo de juego dinámico que le gusta tener el balón en los pies. Filling probablemente necesita aprender exactamente cuándo soltarlo, ya que a veces puede pecar de exagerar, perdiendo la posesión o metiéndose en callejones sin salida.

    Sufrir una lesión bastante seria tan temprano en su carrera senior también será una preocupación, planteando dudas sobre si el adolescente está listo para ser expuesto a las exigencias del fútbol masculino, o quizás necesita ser introducido poco a poco. La manera en que ha sido manejado desde su retorno a la forma sugiere que su club lo reconoce.

    Y, como era de esperarse a la edad de 16 años, todavía está bastante crudo en general, con una técnica un poco sin pulir. Por supuesto, todo esto mejorará a medida que progrese en su desarrollo, y ciertamente no es algo que preocupe a AIK.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-SUIAFP

    ¿El próximo... Alexander Isak?

    Aunque puede que no se desarrolle exactamente en el mismo tipo de delantero completo que su compatriota Isak, ciertamente hay suficientes paralelismos entre sus carreras y estilos de juego para hacer la comparación, y AIK esperará que ese sea el nivel que el joven prodigio pueda alcanzar en los próximos años.

    Lo más notable es que Isak también comenzó su carrera en AIK, habiendo nacido y crecido en el barrio de Solna en Estocolmo, donde se encuentra el club. Pasó 12 años en su equipo de la infancia, ascendiendo en las filas antes de unirse a la academia del Borussia Dortmund a la temprana edad de 17 años.

    Al igual que Filling, Isak es un delantero capaz de llevar el balón en los pies con verdadera amenaza y es maravillosamente sereno frente a la portería. Ambos son buenos definidores, además, y el jugador de 26 años también es experto en cronometrar sus carreras y representa una amenaza aérea. Es factible que el adolescente aún tenga unos pocos centímetros para crecer y alcanzar los 6'4" de Isak, y Filling parece estar listo para ser una presencia aún más física, no muy diferente a Gyokeres.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    ¿Qué sigue?

    Filling cumple 17 años a finales de noviembre, pero ¿seguirá nuevamente los pasos de Isak y dará un salto temprano a una de las cinco principales ligas de Europa? En esta etapa, parece ser un caso de humo y espejos, con el nombre del United mencionado, pero potencialmente solo como una estrategia del agente.

    En agosto, informes desde Suecia afirmaban que los pesos pesados de la Premier League, United y Tottenham, estaban siguiéndole la pista a Filling valorado en 3 millones de euros, aunque ninguno podría ficharlo hasta noviembre de 2026 cuando cumpla 18 años, según las reglas del Brexit. El plan del primero supuestamente era cederlo al FC Lausanne, propiedad de INEOS en Suiza, mientras que los Spurs lo enviarían de inmediato de vuelta a AIK.

    Luego, tras semanas de silencio, los medios alemanes informaron a finales de octubre que United estaba en "negociaciones concretas" por el jugador, en medio de interés desde la Bundesliga, con Filling apuntando a salir tan pronto como en enero, pero esa sugerencia fue rápidamente desmentida por la prensa sueca. Aunque los Red Devils pueden haber iniciado conversaciones, parece que el AIK no estaría dispuesto a vender tan pronto y ahora valoran al delantero en cerca de 5 millones de euros. Poco después, también se acreditó a Aston Villa con interés, pero ni ellos ni el United estarían dispuestos a cumplir con el nuevo precio solicitado por el club de Estocolmo a pesar de enviar ojeadores a verlo.

    Entonces, ¿qué piensa el propio jugador de todo esto? "No es nada especial," dijo recientemente. "No sé mucho. Estoy centrado en AIK y es donde está todo mi enfoque. Así que, simplemente continuaré allí. (Mi plan es) Conseguir un lugar titular en el equipo y hacerlo lo mejor que pueda en cada partido y en cada oportunidad que tenga. Quiero seguir y entregar más puntos."

    Probablemente, esa sea una postura sabia a tomar, ya que no hay realmente prisa desde la perspectiva de Filling. Si continúa en su trayectoria actual, tendrá a la élite de Europa siguiendo de cerca su progreso y un gran traspaso inevitablemente seguirá.

