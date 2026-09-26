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«Kevin estuvo increíble»: Mika Godts elogia la exhibición magistral de De Bruyne en la victoria de Bélgica ante Italia
Los delanteros visitantes silencian al público de Roma
Bélgica tomó el mando desde el inicio al aprovecharse de una defensa dubitativa en un Stadio Olimpico conmocionado. Godts abrió el marcador con una precisa definición rasa antes de que el suplente Dodi Lukebakio sentenciara el triunfo por 2-0 al contragolpe. El resultado condenó a Italia a solo su segunda derrota en casa en 40 años en la que encajó al menos dos goles sin marcar.
- Flash Press Agency
Godts elogia al maestro del centro del campo
En declaraciones a UEFAtras el pitido final, el delantero del Paris Saint-Germain disfrutó cada minuto del despliegue ofensivo orquestado por De Bruyne, aunque no tardó en advertir contra la complacencia.
Al hablar sobre la actuación y la exhibición magistral del mediapunta, Godts dijo: "Jugamos muy bien, especialmente en la primera parte, cuando creamos muchas ocasiones. Fue divertido. Tenemos mucho talento arriba, y Kevin [De Bruyne] estuvo increíble con esos pases. Sin embargo, volvemos a jugar dentro de tres días y debemos mantenernos humildes".
El cambio de entrenador transforma el rendimiento a domicilio
La victoria en la capital brindó a Van Bommel un comienzo ideal tras su nombramiento como seleccionador de Bélgica. Para Roberto Mancini, que sustituyó a Gennaro Gattuso en julio, supuso un inicio sombrío en su segunda etapa al frente del banquillo de Italia. Gianluigi Donnarumma realizó una serie de grandes paradas para evitar más daños, pero el control total de Bélgica en el centro del campo dejó al descubierto una dolorosa diferencia de nivel.
- AFP
A ambas selecciones les espera un calendario exigente
El próximo reto de Bélgica será un espectacular partido en casa ante Francia el lunes 28 de septiembre. En el otro lado del continente, Italia debe reponerse rápidamente para una complicada prueba ante Turquía. La forma en que ambos equipos gestionen este rápido cambio de escenario marcará el tono del resto de su campaña.
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