¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

«Kevin estuvo increíble»: Mika Godts elogia la exhibición magistral de De Bruyne en la victoria de Bélgica ante Italia

M. Godts
K. De Bruyne
Italia vs Belgium
Italia
Belgium
UEFA Nations League A
Paris Saint-Germain
SSC Nápoles

El delantero belga Mika Godts dedicó un encendido elogio a Kevin De Bruyne tras la exhibición del mediapunta en la convincente victoria por 2-0 de Bélgica sobre Italia en la Liga de Naciones, en Roma. El atacante del Paris Saint-Germain abrió el marcador en el Stadio Olimpico antes de destacar la brillantez creativa del centrocampista para guiar a los hombres de Mark van Bommel hacia los tres puntos.

  • Los delanteros visitantes silencian al público de Roma

    Bélgica tomó el mando desde el inicio al aprovecharse de una defensa dubitativa en un Stadio Olimpico conmocionado. Godts abrió el marcador con una precisa definición rasa antes de que el suplente Dodi Lukebakio sentenciara el triunfo por 2-0 al contragolpe. El resultado condenó a Italia a solo su segunda derrota en casa en 40 años en la que encajó al menos dos goles sin marcar.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083781997.jpgFlash Press Agency

    Godts elogia al maestro del centro del campo

    En declaraciones a UEFAtras el pitido final, el delantero del Paris Saint-Germain disfrutó cada minuto del despliegue ofensivo orquestado por De Bruyne, aunque no tardó en advertir contra la complacencia.

    Al hablar sobre la actuación y la exhibición magistral del mediapunta, Godts dijo: "Jugamos muy bien, especialmente en la primera parte, cuando creamos muchas ocasiones. Fue divertido. Tenemos mucho talento arriba, y Kevin [De Bruyne] estuvo increíble con esos pases. Sin embargo, volvemos a jugar dentro de tres días y debemos mantenernos humildes".

  • El cambio de entrenador transforma el rendimiento a domicilio

    La victoria en la capital brindó a Van Bommel un comienzo ideal tras su nombramiento como seleccionador de Bélgica. Para Roberto Mancini, que sustituyó a Gennaro Gattuso en julio, supuso un inicio sombrío en su segunda etapa al frente del banquillo de Italia. Gianluigi Donnarumma realizó una serie de grandes paradas para evitar más daños, pero el control total de Bélgica en el centro del campo dejó al descubierto una dolorosa diferencia de nivel.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    A ambas selecciones les espera un calendario exigente

    El próximo reto de Bélgica será un espectacular partido en casa ante Francia el lunes 28 de septiembre. En el otro lado del continente, Italia debe reponerse rápidamente para una complicada prueba ante Turquía. La forma en que ambos equipos gestionen este rápido cambio de escenario marcará el tono del resto de su campaña.