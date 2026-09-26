«Kevin estuvo increíble»: Mika Godts elogia la exhibición magistral de De Bruyne en la victoria de Bélgica ante Italia

En declaraciones a UEFAtras el pitido final, el delantero del Paris Saint-Germain disfrutó cada minuto del despliegue ofensivo orquestado por De Bruyne, aunque no tardó en advertir contra la complacencia.

Al hablar sobre la actuación y la exhibición magistral del mediapunta, Godts dijo: "Jugamos muy bien, especialmente en la primera parte, cuando creamos muchas ocasiones. Fue divertido. Tenemos mucho talento arriba, y Kevin [De Bruyne] estuvo increíble con esos pases. Sin embargo, volvemos a jugar dentro de tres días y debemos mantenernos humildes".