La eliminación de Bélgica en el Mundial, tras caer 2-1 ante España, pone en duda el futuro de De Bruyne y Courtois en la selección.

De Bruyne, que jugó su partido 124 con Bélgica, admitió que las exigencias físicas del fútbol de élite le han pasado factura tras una etapa complicada que incluyó una operación de isquiotibiales a finales de 2025. Courtois, por su parte, se retiró del torneo por un problema en el cuádriceps, pese a querer seguir.