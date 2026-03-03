Kevin De Bruyne vuelve por fin a los entrenamientos del Nápoles tras 128 días de baja por lesión

La larga espera ha terminado por fin para los fieles seguidores del Partenopei, ya que De Bruyne regresó triunfalmente al césped de Castel Volturno el lunes, según informa Football Italia. Tras 128 agotadores días fuera de los terrenos de juego, el maestro belga fue visto de nuevo entrenando con el equipo al completo, lo que supone un hito importante en su recuperación de una lesión devastadora que amenazaba con arruinar su primera temporada en Italia. El exjugador del Manchester City parecía estar muy animado, luciendo una amplia sonrisa mientras se reincorporaba a sus compañeros para una sesión de alta intensidad bajo la atenta mirada del equipo médico.

Fue un regalo para los ojos de una afición que echaba de menos a su creativo líder desde finales de octubre. El camino de De Bruyne hacia la recuperación no ha sido nada fácil, ya que ha supuesto meses de rehabilitación especializada lejos de los focos de la Serie A. El centrocampista de 34 años no ha disputado ningún partido oficial desde que sufrió una grave rotura de isquiotibiales durante un encuentro de alto riesgo contra el Inter el 25 de octubre de 2025.

Irónicamente, la lesión se produjo justo en el momento en que estaba transformando un penalti, una muestra típica de su naturaleza clínica que terminó en un dolor físico inmediato. La gravedad de la lesión muscular era tan importante que los especialistas consideraron que la cirugía era la única vía viable para una recuperación completa. Esto obligó al centrocampista a pasar meses alejado del terreno de juego, y gran parte de su periodo de rehabilitación lo pasó en su Bélgica natal, cerca de su familia y de sus médicos de confianza.