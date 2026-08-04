¿Kevin De Bruyne, rumbo a la MLS? La leyenda del Manchester City está lista para dejar el Napoli mientras dos clubes estadounidenses lideran la carrera por su fichaje

De Bruyne podría estar preparándose para dejar el Nápoles después de solo una temporada en la Serie A. Según Fichajes, el centrocampista belga de 35 años está considerando activamente su futuro, con un traspaso a la Major League Soccer como una posibilidad real.

A pesar de tener contrato en Italia hasta el 30 de junio de 2027, una salida anticipada podría recibir luz verde este verano. Su marcha dependerá en última instancia de que un club interesado alcance un acuerdo económico con el Nápoles y presente un proyecto que convenza al veterano mediapunta. Según se informa, el conjunto italiano está dispuesto a estudiar una separación para liberar uno de los salarios más altos de su plantilla.







