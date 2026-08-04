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¿Kevin De Bruyne, rumbo a la MLS? La leyenda del Manchester City está lista para dejar el Napoli mientras dos clubes estadounidenses lideran la carrera por su fichaje
La salida de De Bruyne del Nápoles está sobre la mesa
De Bruyne podría estar preparándose para dejar el Nápoles después de solo una temporada en la Serie A. Según Fichajes, el centrocampista belga de 35 años está considerando activamente su futuro, con un traspaso a la Major League Soccer como una posibilidad real.
A pesar de tener contrato en Italia hasta el 30 de junio de 2027, una salida anticipada podría recibir luz verde este verano. Su marcha dependerá en última instancia de que un club interesado alcance un acuerdo económico con el Nápoles y presente un proyecto que convenza al veterano mediapunta. Según se informa, el conjunto italiano está dispuesto a estudiar una separación para liberar uno de los salarios más altos de su plantilla.
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El Inter Miami descarta lanzarse a por el mediapunta
A pesar de los rumores generalizados que vinculaban a De Bruyne con un traspaso al Inter Miami para unirse a Lionel Messi, el conjunto con sede en Florida no está negociando su fichaje. La franquicia de la MLS no ha abierto conversaciones con sus representantes y no tiene previsto hacerlo en este mercado.
Sin embargo, el sueño americano no ha terminado ni mucho menos para la exestrella del Manchester City. Chicago Fire y San Diego FC siguen muy atentos a su situación y han mostrado un interés real en conocer las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo. Chicago Fire ya intentó fichar al internacional belga cuando su contrato expiró en Inglaterra, aunque él optó por Italia en su lugar.
Las lesiones interrumpen su campaña de debut en la Serie A
De Bruyne se unió al Nápoles como agente libre en el verano de 2025 tras una destacada etapa de diez temporadas en el Etihad Stadium. Anteriormente había explorado opciones en la MLS antes de comprometerse finalmente con un contrato de dos años con el gigante italiano.
Por desgracia, su campaña de debut en Nápoles se vio muy afectada por problemas físicos. Una lesión muscular limitó gravemente su tiempo de juego, lo que provocó que solo fuera titular en 13 de sus 18 apariciones en la Serie A. A pesar de los frustrantes contratiempos y de la falta de continuidad, el centrocampista aún logró firmar cinco goles y dos asistencias en sus 1.166 minutos sobre el césped.
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Dos clubes de la MLS esperan la decisión final del veterano centrocampista
Como llegó como agente libre, el Nápoles todavía puede exigir un traspaso para autorizar su salida. Cualquier negociación potencial también tendrá que cumplir con las estrictas normas financieras de la MLS, lo que probablemente requerirá que De Bruyne ocupe una plaza de Jugador Franquicia.
El siguiente paso depende ahora por completo de De Bruyne, que debe decidir si cumple su contrato en Italia o reduce las exigencias competitivas mudándose a Estados Unidos, ahora que se acerca a la fase final de su carrera. Con el Inter Miami oficialmente fuera de la puja, Chicago Fire y San Diego FC esperarán con impaciencia su decisión final antes de lanzar una oferta formal.
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