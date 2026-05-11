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Kevin De Bruyne necesitó puntos de sutura tras fracturarse el pómulo en un fuerte choque, mientras Antonio Conte confirma una nueva lesión del jugador del Nápoles
Un accidente en el campo de entrenamiento deja fuera de juego a De Bruyne
Sorprendentemente, De Bruyne no entró en la convocatoria del Nápoles para el crucial partido de la Serie A. El veterano centrocampista ni siquiera estuvo en el banquillo en el choque del lunes contra el Bolonia, lo que despertó preocupación sobre su estado físico y disponibilidad para lo que queda de temporada.
En declaraciones a DAZNantes del partido, Antonio Conte explicó que un choque en un entrenamiento le provocó una lesión facial que requirió atención médica inmediata.
- AFP
Conte detalla la situación médica
Conte explicó que De Bruyne sufrió una contusión en el pómulo durante un choque en el entrenamiento, recibió cuatro puntos y, aunque descartaron lesiones cerebrales, se perderá el partido. El técnico destacó la intensidad de las prácticas del Nápoles pese al cierre de la temporada.
«En el entrenamiento sufrió un choque frontal y se abrió el pómulo. Le dieron cuatro puntos; le hicieron pruebas. No hay traumatismo craneal, pero no va a jugar», dijo Conte.
Di Lorenzo regresa justo a tiempo
La baja de De Bruyne dolió a los Partenopei, pero Conte recuperó a una pieza fundamental: Giovanni Di Lorenzo volvió al once, reforzando la defensa y el liderazgo del equipo.
Conte elogió de inmediato el impacto de su capitán: «Giovanni representa un poco del Nápoles del último ciclo que comenzó hace mucho tiempo. Es el único que ha ganado todo lo que se ha ganado en los últimos años. Es un jugador carismático y, tras 15 días desde que volvió a entrenar con nosotros, era lógico que volviera como titular».
- AFP
Una temporada complicada para el belga
De Bruyne ha vivido una temporada complicada: estuvo 129 días de baja por una lesión en el tendón de la corva sufrida en octubre. Con el Nápoles ha jugado 19 partidos, marcando cinco goles y dando tres asistencias.
Napoli es segundo en la Serie A de cara al partido del lunes, a 15 puntos del líder, el Inter, y dos por encima del AC Milan.