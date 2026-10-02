La edad es, evidentemente, solo un número para De Bruyne, que orquestó un desmantelamiento táctico de Turquía el viernes por la noche. Jugando en el estadio Maurice Dufrasne, el centrocampista de 35 años no mostró señales de bajar el ritmo y marcó el tempo del duelo de la Liga A de la UEFA Nations League desde el pitido inicial.

Bélgica afrontó el partido sabiendo que necesitaba un buen resultado para mantener su posición en el grupo, y su capitán respondió con una actuación de época, llena de precisión y potencia. El gol llegó ya en el minuto 10. De Bruyne exhibió su característico equilibrio y visión, deshaciéndose de un defensor en la frontal del área antes de elegir el momento perfecto para golpear. Colocó el balón con precisión en la esquina inferior izquierda, sin dar opción alguna al portero turco de reaccionar.

El técnico italiano Vincenzo Montella trató de espolear a los suyos, pero Turquía tuvo problemas para encontrar el ritmo ante una sólida unidad defensiva belga. A pesar de contar con talentos como Arda Guler y Baris Alper Yilmaz en el once inicial, al conjunto visitante le resultó difícil romper las líneas belgas.