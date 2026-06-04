Tras los comentarios del centrocampista del Nápoles, Capello criticó sin rodeos su actitud. En Sky Sport Italia, el exentrenador de Inglaterra y el Real Madrid afirmó que las quejas del belga sobre los sistemas tácticos eran una forma de eludir su responsabilidad en una temporada difícil.

«La gente siempre culpa a los demás; deberían mirarse al espejo. ¿Llegó al equipo esperando que cambiaran todo el sistema de juego solo por él? Creo que Conte pensó en el bien del equipo con sus decisiones tácticas. Respeto mucho a De Bruyne, pero debería haberse hecho un examen de conciencia antes de hablar», declaró Capello.