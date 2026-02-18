Getty Images Sport
¡Kevin De Bruyne está de vuelta! La estrella del Nápoles regresa a Italia tras una larga rehabilitación por lesión que entra en su recta final
El largo camino desde Amberes de vuelta a la Serie A
El camino de vuelta no ha sido nada fácil para el exjugador del Manchester City. Han pasado 116 días desde que la temporada de De Bruyne se vio truncada de forma devastadora el 25 de octubre. Durante un partido de alto riesgo contra el Inter, el centrocampista sufrió una grave lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha mientras transformaba un penalti en el primer minuto. Ver al belga llorando fue un duro golpe para los Partenopei. Siguiendo el consejo de los especialistas, se sometió a una operación en Amberes el 29 de octubre y ha pasado los últimos meses en una clínica especializada en Bélgica.
Según el Corriere dello Sport, su regreso a Italia está previsto para este fin de semana, por lo que podrá ver a sus compañeros cuando estos vuelvan a los entrenamientos el lunes. Sin embargo, aún no está claro cuándo podrá participar con el resto del grupo, y mucho menos volver a la convocatoria para los partidos.
En un giro del destino, la rehabilitación de De Bruyne coincidió con la de su compañero de selección Romelu Lukaku. Mientras que Lukaku ya ha logrado volver a la convocatoria de Conte, el camino de De Bruyne requirió una intervención quirúrgica. A pesar de los diferentes enfoques de su recuperación, ambos jugadores comparten un objetivo común: recuperar su mejor forma física para liderar la carga del Nápoles en la Serie A y asegurarse un puesto en la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica. Para De Bruyne, que cumplirá 35 años en junio, este verano representa una última oportunidad de alcanzar la gloria mundial.
La pieza que le falta a Conte para la carrera de la Champions League
Aunque Lukaku ha vuelto al campo, todavía está buscando su mejor forma física. De Bruyne se enfrenta a un reto similar. El belga ha estado ausente durante casi cuatro meses y, aunque su regreso al vestuario supone un impulso psicológico inmediato, el club se mantiene cauteloso. Como ha demostrado el caso de Lukaku, la paciencia es fundamental. Sin embargo, una vez que De Bruyne recupere su ritmo y su fuerza, se convertirá en un arma de talla mundial para Conte, ahora que el Nápoles entra en la recta final de la temporada y lucha por un lucrativo puesto en la Liga de Campeones.
El panorama en el Nápoles ha cambiado significativamente durante la ausencia de De Bruyne. Cuando estaba disponible por última vez, el club competía en todos los frentes. Desde entonces, han ganado la Supercopa en Arabia Saudí, pero también han visto cómo terminaban sus compromisos europeos, lo que les ha dejado centrados exclusivamente en los asuntos nacionales. Sin embargo, su defensa del título de la Serie A también se ha desmoronado, ya que siguen a 11 puntos del Inter tras 25 partidos.
El empujón final para Europa y la Copa del Mundo
A pesar de las dificultades, el objetivo sigue siendo claro para De Bruyne. Quiere terminar la temporada con fuerza para garantizar que el Nápoles vuelva a la élite europea. Al hablar anteriormente sobre su recuperación, De Bruyne señaló: «Me harán una tomografía computarizada, espero volver pronto». Este optimismo se está poniendo ahora en práctica, ya que se acerca su regreso a los entrenamientos completos. El belga sabe que dispone de muy poco tiempo para demostrar su estado físico a los seleccionadores nacionales antes del torneo de verano en Canadá, México y Estados Unidos.
Su regreso no podría ser más oportuno para un Nápoles que ha sufrido recientemente varias lesiones, entre ellas la de Amir Rrahmani, que supone un duro golpe para la defensa. Conte ha hablado a menudo de la necesidad de liderazgo y calidad técnica en el centro del campo, y De Bruyne aporta ambas cosas en abundancia. Ahora que la recuperación entra en su recta final, se espera que el centrocampista se integre gradualmente en el primer equipo para aportar ese toque mágico extra en el último tercio del campo.
Persiguiendo una puesta de sol dorada en Nápoles
La temporada de De Bruyne se caracteriza por su resiliencia. A sus casi 35 años, muchos dudaban de que pudiera volver a alcanzar la intensidad necesaria para el sistema de presión alta de Conte, pero el trabajo realizado en Amberes sugiere que está listo para una última oportunidad. Con la carrera por el Scudetto y la clasificación europea en juego, un De Bruyne en forma y con ganas podría marcar la diferencia. El sensacional creador de juego está a punto de volver a la ciudad y, para los fieles seguidores del Nápoles, su llegada no puede llegar en mejor momento, ya que persiguen un final satisfactorio para una campaña complicada.
