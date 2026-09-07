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Kevin De Bruyne apunta a su primera titularidad con el Nápoles ante el Arsenal mientras Massimiliano Allegri planea cambios en la Champions League
De Bruyne, en disposición de ser titular por primera vez
Según Corriere dello Sport, el Nápoles ha vuelto a entrenarse en Castel Volturno para preparar su debut en la Champions League contra el Arsenal en el Stadio Diego Armando Maradona el miércoles por la noche. El técnico Massimiliano Allegri está planeando ajustes clave en su alineación para dejar atrás su dolorosa derrota del fin de semana ante el Inter de Milán en San Siro.
Kevin De Bruyne está listo para ser titular por primera vez con el Nápoles, en sustitución de Antonio Vergara en la unidad ofensiva.
El encuentro tiene un significado añadido para De Bruyne, que se mide al equipo contra el que más goles ha marcado en su carrera.
- Jonathan Moscrop
El mediapunta belga presume de un récord letal contra el Arsenal
La inclusión de De Bruyne aporta al centro del campo del Nápoles una calidad de élite contrastada de cara a su 83.ª aparición en la Liga de Campeones. El mediapunta belga ha marcado ocho goles en su carrera contra el Arsenal en 22 enfrentamientos en todas las competiciones.
Su registro también es igualmente impresionante en los últimos años, con participación en 12 goles en sus 17 últimas titularidades contra el Arsenal, incluidos tres goles y dos asistencias en sus tres últimos enfrentamientos.
Rasmus Hojlund también parece dispuesto a beneficiarse del servicio de De Bruyne, tras haber firmado previamente un doblete a partir de dos asistencias de De Bruyne contra el Sporting CP.
Allegri considera una mayor rotación en la selección
Allegri está valorando varios ajustes tácticos junto a la entrada de De Bruyne. Mathias Olivera compite con Leonardo Spinazzola por el puesto de lateral izquierdo en la defensa de cuatro hombres del Napoli.
En el centro del campo, Billy Gilmour podría reemplazar a Stanislav Lobotka, que fue sustituido en San Siro debido al cansancio tras una carga de trabajo intensa.
Sin embargo, el Napoli sigue sin poder contar con Alessandro Buongiorno, Davide Marianucci y Gennaro Giovane, que fueron excluidos de la lista de la plantilla presentada a la UEFA para la fase de liga.
- Orange Pictures
La operación de McTominay y el apretado calendario
El Nápoles afronta nuevas complicaciones en la plantilla con las noticias sobre el centrocampista Scott McTominay. El internacional escocés será operado en Inglaterra en las próximas horas para corregir una arritmia benigna, aunque sigue incluido en la lista de la UEFA del Nápoles.
Allegri debe gestionar un calendario implacable, con partidos de la Serie A contra Bolonia y Fiorentina inmediatamente después de su prueba europea.
El Nápoles buscará aprovechar el excepcional registro de De Bruyne contra rivales ingleses para asegurarse un inicio ganador en la Champions League.
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