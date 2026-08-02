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¿Kevin De Bruyne al Galatasaray? El gigante turco planea un movimiento sorprendente mientras la estrella del Napoli, inquieta, se frustra cada vez más con la vida en la Serie A
El Galatasaray estudia un ambicioso fichaje de De Bruyne
El Galatasaray está preparando una propuesta importante para sacar a De Bruyne del Nápoles durante el actual mercado de fichajes. Según el experto en traspasos Ekrem Konur, el gigante turco confía en que la creciente frustración del jugador de 35 años con la dirección deportiva en Nápoles pueda abrir la puerta a un movimiento hacia Estambul.
Aunque el exmediapunta del Manchester City sigue siendo uno de los jugadores con mejor palmarés de su generación, su temporada de debut en la Serie A estuvo marcada por la irregularidad y por fricciones internas. De Bruyne solo disputó 21 partidos en todas las competiciones, aunque aun así siguió demostrando su clase al aportar cinco goles y cuatro asistencias.
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Fricción táctica y consecuencias de Conte
El origen principal del malestar de De Bruyne parece estar en un desajuste táctico durante su etapa a las órdenes del exentrenador Antonio Conte. El centrocampista expresó abiertamente su descontento y llegó a afirmar de forma muy sonada: "Fue difícil para mí porque Conte tiene una visión del fútbol muy diferente a la mía... Jugamos de manera muy defensiva. Si marcas un gol en cada partido con un 5-4-1... Eso no es tan bueno".
Su relación con el exentrenador de Chelsea y Tottenham llegó a un punto de ruptura al final de la campaña, y el belga admitió públicamente que se sentía aliviado por la marcha del técnico. "¿Estoy contento de que Conte se vaya? Para mí, sí".
La jerarquía del Nápoles se mantiene firme
A pesar de la indignación pública, la directiva del Nápoles ha intentado proyectar una imagen de unidad. El director deportivo Giovanni Manna abordó la situación directamente, reconociendo que, aunque el club estaba al tanto de los comentarios del jugador, sigue considerándolo un activo vital. Manna señaló que el club «no apreció algunas de sus palabras» pero insistió en que el centrocampista sigue teniendo contrato y se espera que cumpla con sus obligaciones con el club.
Manna se ha mostrado firme en su postura de que el jugador no tiene el poder de dictar su salida, al afirmar: "Kevin no tiene que decidir si se queda o se va; forma parte del proyecto y se pondrá a disposición del entrenador, igual que todos los demás jugadores".
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La era Allegri se enfrenta a desafíos inmediatos
Mientras el Nápoles se adentra en la era de Massimiliano Allegri, el técnico debe encontrar la manera de revitalizar a una plantilla que rindió por debajo de las expectativas la temporada pasada. El director reconoció que De Bruyne todavía no se ha sentado a hablar con el nuevo entrenador, pero hay una reunión programada para el inicio de la pretemporada. Con el Galatasaray listo para lanzarse a por él, el Nápoles debe decidir si mantener a un veterano descontento compensa el riesgo económico y para el vestuario.
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