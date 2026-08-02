El Galatasaray está preparando una propuesta importante para sacar a De Bruyne del Nápoles durante el actual mercado de fichajes. Según el experto en traspasos Ekrem Konur, el gigante turco confía en que la creciente frustración del jugador de 35 años con la dirección deportiva en Nápoles pueda abrir la puerta a un movimiento hacia Estambul.

Aunque el exmediapunta del Manchester City sigue siendo uno de los jugadores con mejor palmarés de su generación, su temporada de debut en la Serie A estuvo marcada por la irregularidad y por fricciones internas. De Bruyne solo disputó 21 partidos en todas las competiciones, aunque aun así siguió demostrando su clase al aportar cinco goles y cuatro asistencias.



