Franck Kessie podría regresar a Italia. El centrocampista marfileño, que en diciembre cumplirá 30 años, podría volver a la Serie A tras dejar el Barcelona en 2022. Tomará una decisión después del Mundial, donde Costa de Marfil debutó con victoria ante Ecuador gracias al gol de Diallo. Su salida del Al Ahli esuna opción real. Tras el partido, en Filadelfia, el jugador confirmó a Sportitalia: «¿Volver a Italia? Claro, puedo jugar en cualquier sitio. Ahora solo pienso en el Mundial».
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Kessie y la posibilidad de fichar por la Juventus: «¿Volver a Italia? Puedo ir a cualquier sitio»
LA SOLICITUD A LA JUVENTUS
Kessie, cuyo contrato con el Al Ahli vence el 30 de junio, ha rechazado de momento una renovación de dos años y 24 millones de euros. Quiere explorar otras ofertas y demostrar en Estados Unidos que aún tiene nivel para jugar en Europa. En Estados Unidos demuestra que aún tiene mucho que aportar en el centro del campo. Sus agentes han contactado con la Juventus, que valora sufichajelibre y cuenta con elvisto bueno de Luciano Spalletti, aunque aún negocia las condiciones económicas.
DE COMOLLI A CARNEVALI
Según Tuttosport, Kessie es una ganga: lidera tanto en datos físicos como en juego, sobre todo como creador. Destacan sus pases en el último tercio, sus toques en el área rival y los metros ganados con esos pases. Comolli lo seguía, pero el expediente podría pasar a Carnevali. Su perfil se valora en la Continassa, aunque por ahora no es prioridad.
LA EXPERIENCIA EN ARABIA SAUDÍ
Desde su llegada al Al-Ahli en 2023, Kessie se ha consolidado como pieza clave del club saudí. Ha marcado 26 goles y dado 15 asistencias en más de 100 partidos, destacando la conquista de la Liga de Campeones de Asia en abril. A sus 29 años, está en plenitud y sin lesiones graves en Arabia. En 2024 ganó la Copa Africana con Costa de Marfil y sueña con brillar en un Mundial. Ayer completó el partido contra Ecuador.