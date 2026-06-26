Kessie se ofrece a la Juventus, Spalletti da su visto bueno. Pero también está el Atalanta

Franck Kessié quiere dejar Arabia Saudí y volver a la Serie A tras tres temporadas en el Al-Ahli. Su contrato acaba el 30 de junio y, según Tuttosport, sus agentes lo han ofrecido a Juventus y Atalanta, aunque la Vecchia Signora parte con ventaja.





La Juventus, que sigue al centrocampista desde hace meses, ha revisado su perfil tras sus recientes actuaciones con Costa de Marfil en el Mundial, valoradas positivamente por el entrenador Luciano Spalletti. Kessié, autor de un gol contra Alemania, ha demostrado que sigue en forma y quiere volver a ser protagonista en Europa.



