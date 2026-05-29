Kerim Alajbegovic: joven extremo bosnio que jugará en el Bayer Leverkusen y sueña con vestir la camiseta del Real Madrid

Las actuaciones de Alajbegovic esta temporada han llamado la atención de grandes clubes europeos; en su país se le relaciona con Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter y Roma. Sin embargo, su futuro inmediato ya está decidido.
Ocho meses después de cederlo al Salzburgo sin que debutara con el primer equipo, el Leverkusen activó una cláusula de recompra de 8 millones de euros —muy por debajo de su valor de mercado de 22 millones de euros (19 millones de libras/22,5 millones de dólares), según Transfermarkt— y lo fichó de nuevo con un contrato de cinco años, lo que descarta una nueva salida a corto plazo.
El acuerdo se cerró en marzo, cuando el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, afirmó que el jugador «no solo ha cumplido las expectativas en Salzburgo, sino que las ha superado en muy poco tiempo».
El jugador declaró: «Para mí es un paso hacia otro nivel. Conozco el club y sé que tiene los estándares más altos. Es uno de los 16 mejores de Europa y siempre compite en lo más alto de la Bundesliga. Otros jóvenes han triunfado aquí y ese es también mi objetivo».
Aun así, el Leverkusen podría buscar sacar provecho de su regreso. El padre y agente del jugador declaró a Bild que «muchos clubes están interesados» y añadió: «Elegimos seguir con el Bayer Leverkusen; nuestra relación con el club y sus responsables es excelente».
Queda claro que el BayArena no será su destino final. En una entrevista reciente con FACE TV, reconoció: «Aún no soy una gran estrella, pero haré todo lo posible para serlo. Me gustaría jugar en el Real Madrid; de niño soñaba con dar lo mejor de mí para jugar allí. Si fuera el Barcelona, tampoco tendría problema».