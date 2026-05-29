Kerim Alajbegovic: joven extremo bosnio que jugará en el Bayer Leverkusen y sueña con vestir la camiseta del Real Madrid

Alajbegovic, de 18 años y formado en la cantera del Bayer Leverkusen, ha ascendido rápido tras pasar de la Bundesliga alemana a la austriaca. El verano pasado fichó por el Red Bull Salzburgo sin haber debutado con el primer equipo, pero ya convenció al Leverkusen para activar la cláusula de recompra.

Sin embargo, podría no ser el último movimiento de su prometedora carrera. Se rumorea que varios clubes europeos lo siguen y el Leverkusen podría venderlo pronto; el jugador, además, admite soñar con el Real Madrid.

Todo lo que necesitas saber sobre esta joven promesa bosnia, a continuación.