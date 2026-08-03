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Kerim Alajbegovic habla sobre el «gran honor» de fichar por la Juventus mientras la ex promesa del Bayer Leverkusen apunta al éxito en la Serie A
La joven promesa completa un gran traspaso
La Juventus ha completado oficialmente el fichaje de Alajbegovic procedente del Leverkusen por una cantidad inicial de 33 millones de euros, con variables que podrían elevar el coste total de la operación hasta los 40 millones de euros. El extremo internacional con Bosnia y Herzegovina acordó un contrato de cinco años en Turín, hasta junio de 2031. Alajbegovic llega al Allianz Stadium tras una impresionante cesión en el Salzburgo, donde firmó 13 goles y cuatro asistencias en 44 partidos.
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El sueño de Alajbegovic en Turín
En declaraciones a los canales oficiales del club, Alajbegovic expresó su orgullo tras ser presentado por la Juventus. No pudo ocultar su alegría al poner un pie en su nuevo hogar.
Al hablar de sus primeras impresiones de Turín, Alajbegovic dijo: "Ayer, en el Allianz Stadium, sentí unas emociones maravillosas. Tengo muchas ganas de empezar, estoy muy orgulloso, es un gran honor vestir esta camiseta y lo daré todo".
Cuando le pidieron que describiera su estilo de juego, el extremo nacido en Colonia explicó que es "un jugador al que le gusta tener el balón" y que disfruta chutando, regateando, creando ocasiones y pasando para impulsar el ataque.
Pedigrí internacional y preparación
Alajbegovic ya suma 11 internacionalidades y dos goles con la selección absoluta de Bosnia, incluido un tanto en el Mundial de 2026. También recordó haber transformado su penalti cuando Bosnia eliminó a Italia en la repesca del Mundial el pasado mes de marzo.
Al recordar aquel partido, Alajbegovic declaró: «El partido contra Italia fue bueno, por suerte ganamos al final, pero fue muy difícil y ellos jugaron muy bien. Me siento preparado para la Serie A y para el fútbol italiano. Jugar en el equipo más grande de Italia es un motivo de orgullo, y tendré que trabajar duro para mejorar».
También subrayó su ambición de «adaptarme muy rápido y mostrar mis cualidades de inmediato», al tiempo que ofreció un consejo a su yo más joven: «Cree en ti mismo, porque puedes lograr muchísimo».
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La integración de Alajbegovic con Spalletti, a la espera
Alajbegovic se prepara ahora para integrarse plenamente en la dinámica del primer equipo de la Juventus a las órdenes de Luciano Spalletti de cara a la nueva campaña. Su capacidad para jugar en cualquiera de las dos bandas, unida a su habilidad con ambas piernas, será un activo valioso en su intento de asegurarse un puesto en el once inicial. La Juventus arrancará su temporada de la Serie A con una visita al recién ascendido Frosinone el 23 de agosto.
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