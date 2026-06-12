Kennet Eichhorn ficha por el Bayer Leverkusen procedente del Hertha de Berlín; 9 millones de euros por el jugador nacido en 2009

Eichhorn declaró: «Tras conversaciones muy positivas, elegí la mejor opción: el Leverkusen sabe hacer crecer rápido a jóvenes y convertirlos en profesionales de alto nivel. Haré todo lo posible por seguir un camino similar. Estoy deseando dar mi próximo paso en un club europeo tan emocionante y de tan alto nivel como el Bayer».





El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, añadió: «Estamos muy contentos de haber convencido a Kennet Eichhorn. Ya hace un año teníamos buen contacto con él y su familia, y esa relación se ha reforzado en las conversaciones de este año». Comparte nuestra visión de que aquí tendrá las mejores condiciones para desarrollarse y convertirse en un jugador de primer nivel en la Bundesliga. Las conversaciones con nuestro entrenador, Carles Martínez, mostraron gran sintonía y confianza mutua. Con Kennet incorporamos a uno de los mayores talentos alemanes».



