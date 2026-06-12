Kennet Eichhorn ficha por el Bayer Leverkusen procedente del Hertha de Berlín; 9 millones de euros por el jugador nacido en 2009

Kennet Eichhorn cambia de equipo en Alemania.
El joven talento alemán deja el Hertha de Berlín y ficha por el Bayern de Leverkusen por 9 millones de euros.
Nacido en 2009, cumplirá 17 años el 27 de julio.
Kennet Eichhorn cambia de equipo en Alemania.
El joven talento alemán deja el Hertha de Berlín y ficha por el Bayern de Leverkusen por 9 millones de euros.
Nacido en 2009, cumplirá 17 años el 27 de julio.
El Bayer ha fichado al centrocampista defensivo de 16 años Kennet Eichhorn, procedente del Hertha de Berlín. El internacional alemán sub-17, que llega del club berlinés de la Bundesliga 2, firma un contrato a largo plazo. La temporada pasada disputó 19 partidos con el primer equipo del Hertha y marcó dos goles.
Nacido en Bernau, cerca de Berlín, Eichhorn ya destacaba en las categorías juveniles. Sus actuaciones con solo 16 años en la exigente Bundesliga 2 lo convirtieron en uno de los jóvenes más codiciados de Alemania. Llevará el dorsal 18.
Eichhorn declaró: «Tras conversaciones muy positivas, elegí la mejor opción: el Leverkusen sabe hacer crecer rápido a jóvenes y convertirlos en profesionales de alto nivel. Haré todo lo posible por seguir un camino similar. Estoy deseando dar mi próximo paso en un club europeo tan emocionante y de tan alto nivel como el Bayer».
El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, añadió: «Estamos muy contentos de haber convencido a Kennet Eichhorn. Ya hace un año teníamos buen contacto con él y su familia, y esa relación se ha reforzado en las conversaciones de este año». Comparte nuestra visión de que aquí tendrá las mejores condiciones para desarrollarse y convertirse en un jugador de primer nivel en la Bundesliga. Las conversaciones con nuestro entrenador, Carles Martínez, mostraron gran sintonía y confianza mutua. Con Kennet incorporamos a uno de los mayores talentos alemanes».