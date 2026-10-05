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Adhe Makayasa
Traducido por

Kenan Yildiz, elogiado por el entrenador de la Juventus Luciano Spalletti, que compara a la sensación turca con la estrella del PSG Khvicha Kvaratskhelia

K. Yildiz
L. Spalletti
K. Kvaratskhelia
Juventus
Serie A
Paris Saint-Germain
Ligue 1
SSC Nápoles

Luciano Spalletti ha comparado a la sensación de la Juventus Kenan Yildiz con el atacante del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, destacando su talento ofensivo compartido y su absoluta imprevisibilidad. El técnico de la Juventus trabajó con el georgiano durante su campaña del título en el Nápoles y cree que su actual delantero adolescente posee una chispa creativa idéntica.

  • Spalletti identifica rasgos compartidos de Kvaratskhelia

    El entrenador de la Juventus, Spalletti, ha elogiado a Yildiz y ha asegurado que el delantero se mueve en una frecuencia impredecible, similar a la de Kvaratskhelia durante la campaña 2022-23 del Nápoles, coronada con el título. El jugador de 21 años fue el indiscutible punto focal de la Juventus la pasada temporada, tras firmar 14 goles y 10 asistencias. Sin embargo, la actual campaña del atacante turco se ha frenado después de una fractura de metatarsiano sufrida en agosto, que le ha limitado a solo 69 minutos de juego.

  • Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Un estratega destaca una rara locura inventiva

    Spalletti ha quedado completamente cautivado por el instinto de su joven atacante, que, en su opinión, puede desarmar incluso a las zagas mejor organizadas del fútbol italiano. En declaraciones a Tuttosport, el veterano técnico describió así la brillantez de su prodigio: "Yildiz hace brillar al fútbol. Cada uno de sus movimientos es ingenioso y rompe el sistema. Cuando arranca, ni siquiera él tiene necesariamente un plan sobre lo que hará después. A veces, en los entrenamientos, veo a los defensas anticipar su movimiento, y aun así no pueden pararlo. Tiene la locura de la invención. Para mí, es comparable a Kvaratskhelia".

  • Una presencia de liderazgo muy por encima de su edad

    Más allá de su pura magia técnica, Spalletti siente la misma admiración por la madurez y el carácter discreto del internacional turco cuando actúa fuera de las limitaciones tácticas tradicionales.

    Ampliando esa valoración, el entrenador añadió: «Necesita jugar un poco más, pero veo similitudes en la imprevisibilidad, en la forma en que se mantiene al margen de las reglas y de los tiempos que esperas en el fútbol. Es un chico encantador, el típico chico de al lado, pero también un líder, de los que no necesitan hablar mucho».

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  • Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La Juventus espera un regreso invernal decisivo

    El gigante turinés ocupa actualmente la séptima posición de la Serie A mientras se prepara para una exigente visita al campo del Cagliari una vez concluya el parón internacional. Spalletti tendrá que esperar al menos hasta diciembre para que su delantero talismánico se recupere por completo, siempre que evite cualquier nuevo contratiempo físico. Si la elogiosa valoración del entrenador resulta acertada, el regreso de Yildiz aportará la pegada crucial necesaria para devolver a la Juventus a la lucha por el título.