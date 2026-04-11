Kellini: Estamos contentos con el nuevo fichaje de la Juventus... y no nos preocupa el tropiezo del Milan

Sobre la lucha por los puestos europeos, Kilini añadió: «No nos preocupa demasiado el resultado del Milan (derrota 3-0 ante el Udinese); estamos centrados en nuestro trabajo, pues Atalanta, Como y Roma son nuestros rivales directos».
Y añadió: «La lucha puede prolongarse hasta el último minuto del último partido, por lo que los enfrentamientos directos como el de esta noche pueden ser decisivos, ya que el tiempo que queda no es suficiente para recuperar las derrotas».
Y sobre el partido de hoy añadió: «El Atalanta es un equipo fuerte que está consiguiendo excelentes resultados y que esta tarde cuenta con la ventaja adicional de jugar en casa».
La Juventus no podrá contar con Weston McKennie, apodado «el Joker», tras su sanción, mientras que Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic y Mattia Perin se perderán el partido por lesión.