El incidente ocurrió en los últimos minutos del partido entre Cagliari y Udinese, un duelo sin relevancia clasificatoria. Según informes, Davis perdió los nervios y exigió la intervención del árbitro tras escuchar un lenguaje intolerable de un rival, no de la grada. Primero recibió tarjeta amarilla, pero el colegiado la anuló al entender la queja.

Tras el partido, Davis usó las redes para denunciar al rival que, según él, le había insultado: «Este cobarde racista me ha llamado mono durante el encuentro. Espero que la Serie A actúe». El Udinese respondió con un comunicado de «máxima solidaridad y pleno apoyo» al jugador.