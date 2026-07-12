Kean, Lautaro y Oliisi... ¿Seguirán el Bayern y el Inter acaparando las finales del Mundial?

Corea del Sur y Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania
Ronaldo, estrella del Inter, marcó los dos goles de la final y guió a Brasil hacia su quinto título, acabando como máximo goleador (ocho tantos) y mejor jugador del torneo.
En el bando alemán, los jugadores del Bayern Múnich Jens Jeremie, Oliver Kahn y Thomas Linke lamentaron la derrota.
Alemania 2006 – Italia 6-4 Francia (penaltis)
Marco Materazzi empató, provocó la expulsión de Zidane y marcó en la serie que dio a Italia su cuarto título, ante una Francia con Willy Sagnol, del Bayern.
Sudáfrica 2010 – España 1-0 Países Bajos
Wesley Sneijder, estrella del Inter y autor del histórico triplete, llegó a la final con Holanda tras marcar cinco goles, pero perdió el título por un gol de Andrés Iniesta en la prórroga.
En esta final el Bayern contó con Mark van Bommel y Arjen Robben.
Brasil 2014 – Alemania 1-0 Argentina
El Inter alargó su racha gracias a Rodrigo Palacio, quien ingresó como suplente con Argentina, antes de que Mario Götze diera el título a Alemania en el 112’.
El once alemán incluía a Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer y Bastian Schweinsteiger, todos del Bayern.
Rusia 2018 – Francia 4-2 Croacia
Ivan Perišić, estrella del Inter, marcó el único gol de Croacia, y Marcelo Brozović, también interista, participó en el encuentro. Francia acabó ganando su segundo título. Corentin Tolisso fue el representante del Bayern en la final con Francia.