Kean-Fiorentina, ruptura total: el jugador no quiere entrenarse. El Como aprieta, oferta de 40 millones de euros

El Como lleva tiempo tras Kean, que tiene contrato con la Fiorentina hasta 2029 y gana 4 millones de euros netos al año. Para convencer a la Fiorentina, el equipo de Fàbregas ha puesto sobre la mesa una propuesta de 35 millones de euros más 5 millones de euros en bonus. La respuesta debería llegar en las próximas horas: la Fiorentina, antes de decir sí, debe encontrar al sustituto. En la lista están Beto, del Everton; Bonny, del Inter; Emegha, del Chelsea, el año pasado en el Estrasburgo; e Icardi, sin contrato tras su aventura en Turquía en el Galatasaray.