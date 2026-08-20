Kazuyoshi Miura bate un récord al convertirse, con 59 años, en el goleador más veterano de la historia de la Copa del Emperador

Nacido en Shizuoka en febrero de 1967, Miura dejó Japón siendo adolescente para jugar en Brasil y se hizo profesional con el Santos en 1986. En los cuatro años siguientes pasó por Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau y Coritiba, antes de regresar a casa en 1990 para fichar por Verdy Kawasaki, donde marcó 118 goles en 197 partidos.

Su carrera también incluyó etapas en Europa con el Genoa en la Serie A y el Dinamo Zagreb en Croacia, seguidas de pasos por Kyoto Purple Sanga y Vissel Kobe en el fútbol japonés. Fichó por el Yokohama FC en 2005, con 38 años, y de forma asombrosa sigue perteneciendo a su plantilla 21 años después, tras enlazar cesiones en Sydney FC, Suzuka Point Getters, Oliveirense de Portugal, Atletico Suzuka y ahora Fukushima. Con Japón, marcó 55 goles en 89 internacionalidades y también jugó el Mundial de Fútbol Sala de 2012.