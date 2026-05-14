Katie McCabe deja el Arsenal tras 11 años; los Gunners confirman su salida este verano

ElArsenal ha anunciado que McCabe dejará el club al final de esta temporada, tras más de una década llena de títulos. Llegó en 2015 con 30 años procedente del Shelbourne y se marcha como un icono tras 305 partidos y 37 goles.

La directora de fútbol femenino, Clare Wheatley, le rindió homenaje: «Durante más de una década en el Arsenal, Katie ha aportado una contribución significativa y duradera a la historia y el éxito de nuestro club. Ha liderado con pasión y compromiso, dándolo todo por el escudo y forjando un vínculo especial con nuestros aficionados. Se marcha como una leyenda y estamos orgullosos del camino recorrido juntos».