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Kasper Schmeichel, icono del Leicester City, anuncia su retirada tras recibir un diagnóstico de lesión devastador
El fin de una era para una leyenda de la Premier League
Schmeichel quería volver a jugar, pero los especialistas le han dicho que, tras su grave lesión de hombro, recuperar la forma necesaria para el fútbol de alto nivel ya no es posible.
En una emotiva entrevista con TV 2 Sport en Parken, el guardameta de 39 años aceptó la realidad de su situación. «Cuando mi contrato con el Celtic expire en junio, pondré fin a mi carrera futbolística activa», confirmó Schmeichel. «Es una decisión que se ha tomado por mí. He consultado con varios cirujanos y expertos sobre mi hombro, y me han dicho que no debo esperar volver a jugar al fútbol de alto nivel. Lo he pensado mucho, pero creo que ahora es el momento adecuado».
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Se revelan los detalles de una lesión devastadora
La lesión de Schmeichel, que lo apartó de la selección danesa en marzo, es más grave de lo esperado. Un mal aterrizaje en un partido contra el Stuttgart en febrero resultó decisivo. El portero reveló que sufrió una lesión catastrófica en la articulación con roturas de ligamentos y tendones que exigen una recuperación muy larga para un jugador que se acerca a los 40 años.
Schmeichel admitió: «Ha sido un proceso largo. Cuando aterricé sobre ella en febrero, noté que algo iba muy mal. He consultado a varios especialistas, pero el diagnóstico fue el mismo: no hay mucho que se pueda hacer. Entonces la charla cambió hacia mi vida futura: ¿podré levantar a mis hijos? ¿Llevar una vida activa? Quería volver, pero me advirtieron que sería muy difícil mantener el nivel que exigía mi profesión».
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Una mirada retrospectiva a una carrera legendaria
Schmeichel se retira como una leyenda tras liderar el milagro del Leicester City en la Premier 2015-16. A pesar de soñar con una despedida de cuento, su último partido terminó con una derrota 2-1 ante el Hibernian en Escocia. A pesar de este desenlace anticlimático, el danés se muestra agradecido por una carrera en la que siguió los pasos de su padre, Peter, hasta alcanzar la cima del fútbol.
«Todos soñamos con despedirnos en el campo, pero no siempre se cumple», afirmó. «El fútbol no me debe nada. He tenido muchas oportunidades y experiencias. Lo que más valoro son las amistades y los vínculos que he forjado. Me hubiera gustado jugar un partido más, pero no pudo ser».
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Un héroe del fútbol danés
Su retirada ha provocado una avalancha de homenajes en su país natal, donde fue portero titular durante más de una década. Peter Moller, director de fútbol de la Federación Danesa de Fútbol (DBU), destacó su enorme impacto en la selección. Su liderazgo y regularidad resultaron clave en los grandes torneos, incluida la semifinal de la Eurocopa 2020.
«Le debemos a Kasper un gran agradecimiento por las muchas grandes experiencias que ha brindado a los daneses y a la DBU», declaró Moller. «Kasper es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol danés. No solo ha sido decisivo sobre el campo, sino que ha mostrado un gran amor por Dinamarca y la selección. Con su instinto ganador, profesionalidad y búsqueda de la perfección, ha marcado el desarrollo y el éxito del equipo durante años».