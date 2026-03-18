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Kasper Schmeichel, exganador de la Premier League, teme que su carrera haya llegado a su fin tras sufrir una dolorosa lesión
El revés en la Europa League lleva al veterano al límite
Schmeichel ha admitido que su ilustre carrera podría haber llegado a su fin tras sufrir una grave lesión en el hombro que requiere varias intervenciones quirúrgicas. El internacional danés lleva luchando contra este problema desde el año pasado, pero la situación llegó a un punto crítico durante un reciente partido de la Europa League contra el Stuttgart. Tras perderse los últimos cinco partidos del Celtic, una visita al especialista el lunes confirmó los peores temores del veterano guardameta.
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«Un duro golpe»: se revela la gravedad de la lesión en el hombro
El diagnóstico abarca casi todas las estructuras principales de la articulación del hombro y ha dejado al ex campeón de la Premier League en estado de shock. En declaraciones a CBS Sports Golazo Network, Schmeichel detalló la gravedad de la lesión: «Ahora voy a necesitar dos operaciones para arreglarme el hombro. Es un duro golpe. Me he desgarrado el bíceps, el manguito rotador, me he dislocado el hombro y me he desgarrado el labrum; lo he perdido todo. Parece que me esperan entre 10 y 12 meses de rehabilitación».
El miedo a la última llamada a escena
A sus 39 años, el plazo de recuperación resulta especialmente cruel, ya que podría mantener a Schmeichel fuera de los terrenos de juego hasta que tenga casi 41. El hijo de la leyenda del Manchester United Peter Schmeichel lleva más de dos décadas en la élite del fútbol, y la idea de una retirada involuntaria es difícil de aceptar. Tras haber sido un fijo bajo los palos durante tanto tiempo, esta interrupción repentina le ha llevado a reflexionar profundamente sobre su futuro en el deporte.
Añadió: «Realmente no sabes cómo reaccionar ante esto. Podría haber jugado mi último partido de fútbol. He sido futbolista desde el día en que nací. Ese tipo de pensamiento es devastador. Me cuesta muchísimo asimilarlo en este momento».
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Una última oportunidad para remontar
Si finalmente este resulta ser el final, Schmeichel se retirará con uno de los palmarés más respetados del fútbol moderno en la portería. Fue el pilar fundamental del Leicester City que completó la historia definitiva del equipo revelación al ganar la Premier League en la temporada 2015-16, y cinco años más tarde añadió a su palmarés una medalla de campeón de la FA Cup. Desde que dejó el King Power Stadium, ha jugado en el Niza y el Anderlecht antes de trasladarse a Glasgow para fichar por el Celtic de Martin O'Neill en 2024.
Schmeichel tiene programada su primera operación este viernes, lo que marcará el inicio de un largo y difícil camino de vuelta a la forma física. Aunque las probabilidades están en contra de que un jugador de su edad se recupere de una lesión tan grave, se niega a renunciar a la esperanza de un último capítulo bajo los palos. «Voy a darlo absolutamente todo para ver si puedo volver. Probablemente sería una de las mayores hazañas de mi carrera si pudiera recuperarme de una lesión como esta. Voy a luchar, voy a intentarlo todo», concluyó.
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