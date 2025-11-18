Getty Images Sport
¿Karim Benzema vuelve al Real Madrid? El delantero dice que el regreso al Bernabéu 'podría suceder' mientras pone en duda su futuro en Al-Ittihad
Benzema disfrutando de la vida en Al-Ittihad
Benzema ha estado disfrutando al máximo en Arabia Saudita después de lograr todo lo que había que lograr a nivel de clubes tras un glorioso período de 14 años con el Real Madrid. Firmado con un contrato de tres años en 2023, Benzema ha traído el éxito a Al-Ittihad y se ha convertido en uno de los pioneros del fútbol saudí. Él condujo a Al-Ittihad a un doblete doméstico la temporada pasada, ya que sus 25 goles en todas las competiciones ayudaron a los Tigres a conquistar la Pro League Saudí y los títulos de la King's Cup.
Desde que dejó Europa, Benzema ha marcado 46 goles en 75 partidos y aún se muestra en gran forma. Sus números goleadores están a la par con los que produjo en sus últimos años en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, estando el francés en los últimos siete meses de su contrato en Jeddah, su futuro se ha convertido en un tema de encendida discusión.
En una reciente entrevista, el jugador de 37 años habló sobre su futuro, donde abordó un posible regreso a los Blancos.
Benzema abierto a regresar al Real Madrid, pero solo con una condición
Hablando con AS, al delantero francés se le preguntó si se imaginaba que el Real Madrid lo llamara para una posible reunión. Dio una respuesta bastante directa, afirmando que podría ser posible mientras el presidente del Madrid, Florentino Pérez, esté en el club.
"¿Por qué? (Risas). Es alguien a quien nunca le puedo decir que no. Florentino es especial", reconoció. "Si Florentino todavía está allí, podría pasar, podría pasar. Hablo con él y es posible. Soy un aficionado del Real Madrid. Lo siento en mi alma. Madrid sigue siendo mi ciudad, me siento como un aficionado del Real Madrid y un madrileño. Veremos qué pasa. Si él está allí..."
Agregó: "Siempre será mi equipo. Todavía veo los partidos siempre que puedo. Es el mejor club del mundo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Es un equipo con mucho potencial que creo que puede hacer más de lo que está haciendo ahora mismo."
Benzema: Una auténtica leyenda del Real Madrid
La carrera de Benzema en el Madrid comenzó en el verano de 2009, cuando fue fichado procedente del Lyon. El francés hizo historia y rompió varios récords en el Madrid. Es uno de los jugadores más laureados en la historia del club, ganando 25 títulos, que incluyen cinco Ligas de Campeones y cuatro títulos de La Liga.
Benzema se encuentra en la quinta posición en cuanto a apariciones históricas del Real Madrid se refiere; el delantero jugó en 648 partidos para el club y es el jugador no español con más apariciones para los campeones europeos 15 veces. No solo eso, también es el segundo máximo goleador en la historia del Madrid, anotando la asombrosa cifra de 354 goles. Ningún otro jugador ha dado más asistencias para el Madrid que las 165 de Benzema. Su ilustre carrera en la capital española culminó con la obtención del Balón de Oro en 2022.
¿Qué le depara el futuro a Benzema?
En la situación actual, el futuro de Benzema en Arabia Saudita sigue siendo incierto. Con su contrato expirando al final de esta temporada, no hay noticias sobre una posible extensión. Sin embargo, Benzema ha confirmado que continuará jugando durante dos años más.
"Por el momento, estoy muy feliz aquí; me muestran mucho cariño," dijo. "Jugadores, aficionados, entrenador, las personas que trabajan aquí... Veo los partidos del Real Madrid. Veo la Liga de Campeones e imagino lo que viene. La Liga de Campeones es mágica. Mi contrato aquí está llegando a su fin, eso es cierto. Aún no puedo decir si me quedaré o me iré; depende de muchas cosas. Cumpliré 38 en diciembre. Me veo jugando al fútbol dos años más. Físicamente, estoy bien, trabajo duro, y estoy jugando al fútbol. Me encanta el fútbol; lo disfruto. Veremos qué sucede, qué piensa el club. Me gusta hablar cara a cara y ver qué piensan."
Benzema también insinuó que no se puede descartar un regreso a Europa, revelando que tiene varias ofertas de equipos europeos.
"Lo mejor para mí es continuar aquí, pero también no solo quedarme por quedarme un año o dos," añadió. "No puedo hacer eso. Creo que el nivel de fútbol en la liga saudita está mejorando cada vez más. Llevo aquí tres años, y sigue mejorando cada vez más. Es cierto que tengo ofertas de Europa. Tengo que mirar todo, elegir sabiamente y ver dónde me siento cómodo, sin olvidar que me siento bien aquí y recibo cariño de todos. Pero veremos. Me piden cosas, y yo les doy cosas. Todo es cincuenta-cincuenta, pero hay cosas pasando. No voy a dejar el fútbol y dejar de competir en seis meses."
