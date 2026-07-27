Karim Benzema se pronuncia sobre la inminente llegada de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia

Benzema ha manifestado su apoyo incondicional a Zidane, en vísperas de la transición en el banquillo que prepara la Federación Francesa de Fútbol. En una entrevista con Konbini para su sección «In or Out», el veterano delantero mostró su entusiasmo por el cambio táctico que se avecina. Tras la eliminación de Francia en semifinales del Mundial 2026, la era de Didier Deschamps llega a su fin y Zidane se perfila como sucesor.

«Es una leyenda, el hermano mayor», recordó Benzema, quien forjó con él múltiples títulos de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. «¿Me alegra que sea el seleccionador de Les Bleus? No sé si será él, pero si lo es, sí, estoy muy contento».