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Karim Benzema se pronuncia sobre la inminente llegada de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia
Benzema le tiende la alfombra roja a su «hermano mayor»
Benzema ha manifestado su apoyo incondicional a Zidane, en vísperas de la transición en el banquillo que prepara la Federación Francesa de Fútbol. En una entrevista con Konbini para su sección «In or Out», el veterano delantero mostró su entusiasmo por el cambio táctico que se avecina. Tras la eliminación de Francia en semifinales del Mundial 2026, la era de Didier Deschamps llega a su fin y Zidane se perfila como sucesor.
«Es una leyenda, el hermano mayor», recordó Benzema, quien forjó con él múltiples títulos de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. «¿Me alegra que sea el seleccionador de Les Bleus? No sé si será él, pero si lo es, sí, estoy muy contento».
- Getty Images Entertainment
Un posible regreso a la escena internacional
La llegada de Zidane reaviva las especulaciones sobre el futuro de Benzema en la selección. A sus 38 años, el veterano delantero sigue mostrando su eficacia: nueve goles en 13 partidos con el Al-Hilal esta temporada, tras marcar 57 en 87 encuentros con el Al-Ittihad.
Su regreso, de producirse, dependerá de la visión de Zidane y de la evolución de la delantera, ya renovada con jóvenes como Michael Olise y Bradley Barcola junto a estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
Las estadísticas de Benzema con Zidane
Durante sus dos etapas con Zidane en el Real Madrid (2016-18 y 2019-21), Benzema fue uno de los delanteros favoritos del técnico, con 108 goles, solo superado por Cristiano Ronaldo. Su compenetración con el técnico francés potenció algunas de las etapas ofensivas más prolíficas, aunque a menudo desempeñara un papel secundario junto a Ronaldo y Gareth Bale en la famosa línea de ataque «BBC» del equipo blanco.
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En esas dos etapas el equipo conquistó tres Champions League (2016, 2017 y 2018), dos Ligas, varias Supercopas de Europa y de España, y un Mundial de Clubes.
- AFP
Comienza una nueva era
La presentación de Zidane como seleccionador de Francia será oficial este martes. La Federación Francesa de Fútbol ha convocado una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo.
Salvo sorpresa de última hora, Diallo presentará a Zidane como sucesor de Didier Deschamps al frente de los Bleus. Aunque la FFF aún no ha confirmado el nombramiento, su presidente ya adelantó que el anuncio llegaría antes de fin de mes, y todo indica que será este martes.
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