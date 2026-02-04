Getty Images Sport
"Es como el Real Madrid de Asia" - Karim Benzema revela la ambición del Al-Hilal tras un fichaje que enfureció a Cristiano Ronaldo
Benzema compara su nuevo club con los gigantes españoles
Tras su sorprendente traspaso dentro de la Saudi Pro League, Karim Benzema no tardó en trazar comparaciones entre su nuevo club y el equipo más laureado de la historia del fútbol europeo. El Balón de Oro 2022, que pasó 14 años gloriosos en el Santiago Bernabéu, considera que la mentalidad y la dimensión de Al-Hilal son muy similares a las del Real Madrid.
“Estoy bien, estoy feliz de estar aquí”, afirmó Benzema en declaraciones al sitio web oficial del club después de su primera sesión de entrenamiento bajo la dirección de Jorge Jesus. “Tras mi primer entrenamiento con el equipo y con el entrenador, estoy muy contento de formar parte de este grupo. Es un gran equipo, con una historia importante. Han ganado muchos trofeos”.
Después, el delantero francés dejó una frase que seguramente entusiasmará a la afición de Al-Hilal y no caerá nada bien entre sus rivales: “Es similar, como el Real Madrid en Asia. Todo está bien: la afición es buena, juegan bien, tienen grandes jugadores y una mentalidad ganadora”.
El atacante de 38 años también confesó que su admiración por el club viene de tiempo atrás, recordando enfrentamientos amistosos durante su etapa en Europa. “Este equipo ya me gustaba desde antes. Jugué contra ellos con el Madrid y nunca fue un partido fácil. Tengo buenos recuerdos de aquellos encuentros. Hoy estoy feliz porque soy jugador de Al-Hilal”.
El “irrespeto” al contrato precipitó la salida de Benzema del Al-Ittihad
El movimiento se produce tras una ruptura evidente en la relación entre Benzema y el Al-Ittihad, club al que capitaneó hasta el título de liga la temporada pasada. Según los reportes, el delantero se sintió “faltado al respeto” por las condiciones planteadas para una posible renovación de contrato.
La propuesta del Al-Ittihad —gestionada de manera centralizada por la Saudi Pro League para los clubes bajo el control del Public Investment Fund (PIF)— estaba estructurada de tal forma que, de acuerdo con ESPN, en la práctica habría llevado al veterano atacante a jugar prácticamente sin remuneración. Benzema no estuvo dispuesto a aceptar esos términos y, pese a contar con ofertas para regresar a Europa, decidió permanecer en Arabia Saudí.
Un factor determinante en esa elección fue su lucrativo acuerdo de derechos de imagen en el país, vigente hasta 2030. En lugar de prolongar su etapa en Yeda, el francés se incorporó al actual líder del campeonato, en una operación impulsada por el PIF con el objetivo de mantener a una de las figuras más mediáticas de la liga dentro de la competición.
Ronaldo furioso por el supuesto favoritismo
Mientras Benzema se adapta a su nueva vida en el Al-Hilal, su llegada no habría pasado desapercibida —ni bien recibida— en el Al-Nassr. Cristiano Ronaldo, excompañero del francés en el Real Madrid y capitán del principal rival de Al-Hilal en la lucha por el título, estaría profundamente molesto con el traspaso.
Según distintas fuentes, el astro portugués se habría negado a jugar con Al-Nassr el lunes como señal de protesta. Ronaldo considera que el Public Investment Fund (PIF) no está invirtiendo de manera equitativa entre los clubes que controla y sostiene que permitir la llegada de Benzema a Al-Hilal otorga una ventaja injusta a un equipo que ya lidera la clasificación.
Pese a ello, el diario portugués Record informó esta semana que Ronaldo se ha entrenado con normalidad bajo las órdenes de Jorge Jesus, disipando cualquier duda sobre una ruptura inmediata.
Con Al-Nassr situado a apenas un punto del liderato, el portugués interpreta este fichaje como un golpe directo a sus aspiraciones de conquistar su primer gran título de liga en Arabia Saudí. La incorporación de un ganador probado como Benzema a una plantilla ya dominante habría reforzado la sensación de que la balanza competitiva se inclina en su contra.
Hambriento de más trofeos
Ajeno a la polémica que ha rodeado su traspaso, Benzema mantiene el foco en seguir ampliando su impresionante palmarés. Tras conquistar 25 títulos con el Real Madrid y lograr la liga y el doblete de la Copa del Rey con el Al-Ittihad la temporada pasada, su hambre de éxitos sigue intacta.
“Es un mensaje claro”, declaró Benzema sobre sus ambiciones. “Ya conoces mi mentalidad. Tengo mucha ambición. Trabajaré, lo daré todo en el campo. Ayudaré a este equipo y, inshallah, ganaremos títulos. Para mí lo más importante es traer trofeos”.
El delantero suma ocho goles en 14 partidos de liga esta temporada y se espera que debute con su nuevo club este jueves frente al Al Okhdood. “Como dije antes, tenemos un buen equipo, buenos aficionados y juntos, inshallah, lo conseguiremos”, concluyó.
