Karim Benzema rechaza jugar en Al-Ittihad y explica los motivos
La historia de amor de Benzema con Arabia Saudita llega a su fin
Cuando Benzema dejó el Real Madrid y se unió al Al-Ittihad en 2023, el delantero aseguró que su intención era “ayudar a que el fútbol saudí creciera” y afrontar un “nuevo desafío” en Oriente Medio.
En octubre de ese mismo año, explicó su decisión con detalle: “Después de todo lo que hice y gané con el Real Madrid, sentí que era el momento adecuado para probar algo nuevo. Desde hace mucho tiempo, incluso antes del fútbol, siempre quise venir aquí. Además, es un país musulmán y desde el primer momento sentí ese cariño hacia mí. Dentro y fuera del campo me siento bien. Este país me recibió con los brazos abiertos y percibo el afecto de la gente, lo que me hace feliz. De verdad quiero ayudar a que el fútbol saudí crezca. Al-Ittihad era un proyecto que empezaba a tomar forma y yo quería ser parte de su historia. Por eso vine aquí”.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación en el entorno de Benzema ha comenzado a torcerse y no todo marcha bien en su etapa en Arabia Saudita.
La bomba de Benzema
El pasado noviembre, el ganador del Balón de Oro 2022 reconoció que no tenía certeza sobre su continuidad en el Al-Ittihad la próxima temporada.
“Es cierto que mi contrato aquí está llegando a su fin. Todavía no puedo decir qué voy a hacer, si me quedaré o me iré; depende de muchas cosas. En diciembre cumpliré 38 años y aún me veo jugando al fútbol durante un par de temporadas más”, explicó. “Habrá que ver qué piensa el club. Me gusta hablar cara a cara y después valorar las posturas. Para mí, lo ideal sería seguir aquí, pero no solo por uno o dos años más. No quiero eso”.
El exinternacional francés también reveló que existen clubes europeos interesados en ficharlo de cara a la temporada 2026-27.
“Es verdad que tengo ofertas de Europa. Necesito analizarlo todo, elegir con calma y ver dónde me siento mejor. Me encuentro cómodo aquí y recibo mucho cariño, pero en cualquier caso no voy a dejar de jugar ni de competir dentro de seis meses”, añadió.
Ahora, el periodista de Foot Mercato Santi Aouna asegura que Benzema se negó a jugar para el Al-Ittihad el jueves, después de rechazar una nueva propuesta de renovación del club. Según el reporte, el delantero considera inaceptable la oferta y ha decidido no disputar el encuentro ante el Al-Fateh.
¿Benzema está empañando su legado?
Benzema pasará a la historia como uno de los grandes delanteros de su generación. Ganó numerosos títulos con el Lyon y, sobre todo, con el Real Madrid, donde conquistó cinco Champions League. En el Al-Ittihad, sus goles fueron clave para levantar la Saudi Pro League la temporada pasada, además de la Copa del Rey, aunque su negativa a jugar podría no sentar bien entre los aficionados.
Se sabe que el francés percibe un salario muy elevado en el club saudí, aunque todavía no han trascendido los detalles de la nueva oferta de renovación. Lo cierto es que se avecina un período cargado de incertidumbre tanto para Benzema como para el Al-Ittihad, que ya ha dejado claro su deseo de que el delantero prolongue su estancia en Jeddah.
¿Qué sigue?
El Al-Ittihad, actualmente sexto en la liga, visita al Al-Fateh esta semana, aunque todo apunta a que deberá afrontar ese compromiso sin Benzema. El domingo recibirá al Al-Najma y, si el delantero continúa al margen para entonces, una salida vía transferencia podría convertirse en una posibilidad real.
