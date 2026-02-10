Getty/GOAL
Karim Benzema habría provocado a Cristiano Ronaldo con una broma sobre el título saudí tras cerrar su fichaje por el Al-Hilal.
Gol de Ronaldo: Por qué CR7 no ha jugado con el Al-Nassr
CR7 esperaba que el Al-Nassr cerrara más fichajes con la apertura de otro mercado de traspasos, lo que le permitiría reforzar sus aspiraciones de conquistar su primer título nacional durante su estancia en Oriente Medio.
No se completó ningún fichaje estrella, y fueron los rivales los que acapararon los titulares. Benzema fue el que más ruido hizo, al poner fin a su etapa en el Al-Ittihad. El exdelantero del Real Madrid se había unido a ellos en 2023, pocos meses después de que Ronaldo siguiera una trayectoria profesional similar.
Benzema hizo una broma sobre el título tras fichar por el Al-Hilal.
Benzema está encantado con su comienzo de 2026, tras disfrutar de un debut de ensueño en el Al-Hilal. Marcó un hat-trick en su primera aparición con su nuevo equipo. Para entonces, Ronaldo ya había decidido descartarse de la selección del Al-Nassr.
El mejor jugador portugués de todos los tiempos se ha perdido dos partidos, y The Telegraph, entre otros medios, ha informado de que el cinco veces ganador del Balón de Oro está «enfadado por el discreto mercado de fichajes de enero del Al-Nassr». Esta postura se ha adoptado a pesar de que el Al-Nassr ha gastado más de 400 millones de euros (348 millones de libras esterlinas/476 millones de dólares) durante su estancia en Riad.
El exdelantero del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus también tiene el contrato más lucrativo del fútbol mundial, que, según se informa, le reporta cerca de 500 000 libras al día. Todo eso no es suficiente para mantener contento a CR7.
The Telegraph afirma que el estado de ánimo de Ronaldo se ha visto empañado por una jovial conversación con su antiguo compañero en el Santiago Bernabéu, Benzema. Se dice que «miró su contrato con el Al-Ittihad y pensó que podía ganar un poco más».
Tras conseguir un aumento de sueldo en el Al-Hilal, el francés «envió un mensaje de texto a Ronaldo y le comentó en tono de broma que no solo había conseguido un aumento de sueldo, sino que también iba a volver a ganar el título». Es poco probable que esa burla haya sentado bien en la casa de Ronaldo, ya que el eterno jugador de 41 años ha dejado claro que está decidido a saborear la gloria del título saudí en 2025-26.
Cláusula de salida de Ronaldo: ¿Regreso a Europa o fichaje por la MLS?
Ronaldo aún puede cumplir su deseo, pero se están planteando serias dudas sobre su futuro. Podría buscar un nuevo reto en verano, con la ruptura de un contrato hasta 2027 en Oriente Medio.
Existe una cláusula de rescisión, que asciende a 50 millones de euros (44 millones de libras esterlinas/60 millones de dólares), que puede activarse en la próxima ventana de fichajes. The Telegraph afirma que «se renunciaría a ella para evitar una crisis de Ronaldo». Además, añaden que «una transferencia gratuita sería más preferible para Arabia Saudí».
Se ha especulado con el regreso a Europa de CR7, que rompió sus vínculos con el gigante de la Premier League en Old Trafford a finales de 2022, cuando se rescindió su contrato. También se ha barajado la posibilidad de que se una a su eterno rival, Lionel Messi, en la MLS.
The Telegraph afirma que CR7 podría continuar su búsqueda de los 1000 goles en su carrera en Estados Unidos, «un país donde su amistad con el presidente Donald Trump hace que Ronaldo sea un trabajador extranjero bienvenido». Añaden que hay «margen para algo mucho más interesante que marcar el gol número 1000 contra un club de fútbol que lleva menos años jugando que Ronaldo».
Ronaldo escribe los últimos capítulos de una carrera extraordinaria.
Independientemente de dónde termine, no le quedan muchos años por delante en lo que ha sido una carrera futbolística extraordinaria. Ronaldo ha declarado que el Mundial de este verano será el último para él, aunque muchos apuestan por que seguirá jugando hasta otro gran torneo internacional, ya que ha disputado 226 partidos y marcado 143 goles con su selección.
Ha manifestado su deseo de convertirse en propietario una vez que cuelgue las botas, en lugar de explorar la gestión, y Ronaldo espera haber ganado para entonces un título de la Liga Profesional Saudí, lo que le permitiría reírse el último de Benzema.
