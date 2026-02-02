Getty
Karim Benzema completa un sorprendente traspaso de Al-Ittihad a Al-Hilal en medio de la protesta de Cristiano Ronaldo
Benzema en movimiento
Karim Benzema ha hecho el cambio y se ha unido a Mohamed Kader Meïté al moverse al Al-Hilal este invierno. La transferencia ha procedido a pesar de que, según se informa, se estancó antes en el día debido al "descontento" de Cristiano Ronaldo, según ESPN. Se dice que la estrella de Portugal está enojada al ver a su mayor rival por el título, Al-Hilal, fortalecerse en la ventana de transferencias de enero, mientras que Al-Nassr no ha podido hacer lo mismo. Ambos clubes están gestionados por el Fondo de Inversión Pública (PIF) y están luchando por el título. Al-Hilal lidera actualmente y está un punto por delante de Al-Nassr después de 19 partidos jugados.
- Getty Images Sport
¿Ronaldo se declara en huelga?
Cristiano Ronaldo no participó en el último partido de Al-Nassr contra Al-Riyadh en el día de cierre del mercado, tras informes antes del partido que afirmaban que el jugador de 40 años planeaba hacer huelga en protesta por la actividad de transferencias en la Saudi Pro League. Al-Nassr aún no ha explicado la ausencia de Ronaldo para el partido, mientras que el delantero tampoco ha hablado públicamente sobre la especulación actual. Sin embargo, si la ausencia de Ronaldo fue una protesta, parece ser en vano, ya que Benzema se ha unido ahora a Al-Hilal en busca de su segundo título de la Saudi Pro League. Ronaldo aún no ha ganado la liga desde que se trasladó a Al-Nassr desde el Manchester United en 2022.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Benzema se despide
Karim Benzema ahora ha recurrido a las redes sociales para despedirse de Al-Ittihad. Publicó: "Al Ittihad, este capítulo llega a su fin, pero el respeto y la gratitud siempre permanecerán. Gracias al club, al personal, a mis compañeros de equipo, y especialmente a los aficionados por la bienvenida, el amor y la energía que me brindaron cada día. Este viaje me ha dado mucho, tanto personal como profesionalmente. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso de haber llevado estos colores y de todo lo que compartimos. Les deseo lo mejor para lo que viene."
Benzema sigue con fuerza a los 38 años
El delantero cumplió 38 años en diciembre pero sigue en plena forma. El ex jugador del Real Madrid ha marcado ocho goles en 14 partidos de liga en lo que va de temporada y recientemente insistió en que no tiene intención de colgar las botas pronto. Le dijo a AS: "Mi contrato con el Ittihad está llegando a su fin. No puedo decir aún si me quedaré o me iré. Depende de muchos factores. Cumpliré 38 el próximo mes y me veo jugando por otros dos años. Físicamente, me siento bien, trabajo duro y estoy teniendo fuertes actuaciones."
Benzema también admitió que había recibido ofertas para regresar a Europa desde el Medio Oriente, añadiendo: "Es cierto que tengo propuestas de Europa. Necesito analizar todo y elegir con sabiduría, viendo dónde me sentiré mejor, teniendo en cuenta que me siento bien aquí y que soy apreciado. Veremos. Me están pidiendo ciertas cosas, y yo doy ciertas cosas a cambio. Todo es 50-50, pero algunos puntos aún están en discusión. No voy a dejar de jugar al fútbol ni a dejar de luchar en los próximos seis meses."
- AFP
¿Qué sigue?
Los aficionados tendrán que esperar y ver ahora cuándo elige Cristiano Ronaldo regresar a la acción, con Al-Nassr listo para enfrentar al ex club de Benzema, Al-Ittihad, el próximo en la Saudí Pro League el viernes por la noche. Antes de eso, Al-Hilal y Benzema se enfrentarán a Al Akhdoud, que está luchando, el jueves y tendrán la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima de la tabla.
Anuncios