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¿Karim Benzema al Lyon? Su antiguo representante revela que la exestrella del Real Madrid «pensó durante mucho tiempo» en un emotivo regreso a casa
El sueño de infancia queda en suspenso
Benzema se planteó un emotivo regreso al Lyon, el club en el que se formó, tras la rescisión de su contrato con el Al-Hilal este verano. El club francés estudió la posibilidad de fichar a su antiguo canterano, según confirmó su director general, Matthieu Louis-Jean.
El delantero de 38 años pasó por las categorías inferiores del Lyon antes de marcharse al Real Madrid en 2009. Un espectacular regreso al club del Ródano habría puesto un broche poético a su ilustre carrera.
Sin embargo, unas complejas obligaciones contractuales impidieron que la operación se concretara durante el mercado de verano. Djaziri, su antiguo agente, ha revelado ahora por qué se frustró el posible fichaje.
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Un obstáculo contractual impide su regreso
En una entrevista con RMC, Djaziri explicó que el regreso estaba descartado, aunque Benzema llevaba mucho tiempo pensando en ello. Los compromisos más amplios del delantero en el país del Golfo acabaron haciendo inviable su salida del país.
«Era imposible que regresara este verano porque tiene un contrato que lo vincula con el Reino de Arabia Saudí», declaró Djaziri. «Pensó durante mucho tiempo en volver al Lyon. Es su ciudad, su equipo, su club».
Una trayectoria profesional realmente única
Djaziri destacó lo poco habitual que ha sido la trayectoria de Benzema en comparación con los estándares del fútbol actual. Antes de marcharse a Arabia Saudí en 2023, el veterano delantero solo había jugado en dos clubes profesionales. Benzema se consolidó como delantero de talla mundial en el Lyon antes de pasar 14 temporadas repletas de títulos en el Madrid.
«A diferencia de muchos jugadores, Karim solo ha conocido dos clubes», añadió Djaziri. «Hoy en día es muy raro tener una trayectoria tan lineal».
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La atención se desplaza tras una oportunidad perdida
Con el mercado de fichajes de verano ya cerrado y la posibilidad de recalar en el Lyon descartada, Benzema sigue sin equipo. Aunque este verano no llegó a materializarse el regreso soñado, su vínculo con el club de su ciudad natal sigue tan fuerte como siempre. La afición, sin duda, seguirá muy de cerca sus próximos pasos mientras su legendaria carrera se acerca a su recta final.
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