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Adhe Makayasa

Traducido por

¿Karim Benzema al Bayer Leverkusen? El director deportivo Simon Rolfes rompe su silencio sobre los sorprendentes rumores de traspaso que vinculan a la exsuperestrella del Real Madrid

Fichajes
K. Benzema
S. Rolfes
Bayer Leverkusen
Al Hilal
1ª División
Bundesliga

El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha descartado con firmeza la sensacional especulación que vinculaba al club alemán con un fichaje del veterano delantero Karim Benzema. A pesar de las informaciones generalizadas que apuntaban a un contacto directo entre ambas partes tras la salida del atacante en Arabia Saudí, la cúpula del club de Renania ha descartado cualquier incorporación de última hora en el mercado.

  • Surgen sensacionales rumores de traspaso

    Unas informaciones sensacionales recorrieron brevemente el mercado de fichajes después de que el periodista de DZfoot Ilyes Kaddouri afirmara que se había producido un contacto directo entre los dirigentes del Leverkusen y Benzema. La especulación en torno al delantero de 38 años se intensificó tras la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato con el club saudí Al-Hilal. El rumor cobró aún más fuerza en las redes sociales después de que el exdelantero del Real Madrid fuera visto siguiendo la cuenta oficial de Instagram del Leverkusen.

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    Rolfes cierra la puerta al traspaso

    El director deportivo del Leverkusen, Rolfes, se apresuró a aclarar la postura del club en el BayArena. Cuando fue preguntado por BILDsobre una posible ofensiva por el veterano delantero sin equipo, Rolfes declaró de forma tajante: "Nuestra plantilla está completa". Ese comentario definitivo cierra firmemente la puerta a la llegada del ganador del Balón de Oro de 2022 a la máxima categoría del fútbol alemán.

  • Muchas opciones para la delantera

    Aunque, según los informes, Benzema estableció contacto con el dúo del Leverkusen Lucas Vazquez y Moussa Diaby, los dirigentes del club consideran que su parcela ofensiva está bien cubierta. El entrenador Carles Martinez cuenta con opciones sólidas en ataque con el experimentado delantero Patrik Schick y el talento emergente Christian Kofane. Esa delantera se verá reforzada aún más cuando Victor Boniface complete su rehabilitación de una grave lesión de rodilla, mientras que un romántico regreso al Lyon ya fue descartado la semana pasada.

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    Al Leverkusen le espera un calendario cargado

    El Leverkusen comienza su campaña en la Europa League recibiendo al conjunto esloveno Celje el miércoles por la noche. El equipo de Martinez afrontará después un partido de Bundesliga en casa contra el RB Leipzig cuatro días más tarde, antes de que el fútbol nacional se detenga por el parón internacional. La competición se reanudará el 10 de octubre con un desplazamiento para enfrentarse al Mainz en la quinta jornada.

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