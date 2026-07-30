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Muhammad Zaki

Traducido por

Karim Adeyemi ya está impresionando a sus compañeros en el Barcelona, mientras un defensa ve que ya se está desarrollando una buena relación

K. Adeyemi
Barcelona
Primera División
A. Balde

Karim Adeyemi ya está causando sensación en la Ciutat Esportiva, y sus nuevos compañeros en el Barcelona se han quedado asombrados por las explosivas condiciones físicas del alemán. Alejandro Balde ha sido el primero en desvelar cómo ha sido la integración del delantero, al revelar que ambos han conectado rápidamente durante la pretemporada del club.

  • Adeyemi empieza fuerte en el Barça

    La llegada de Adeyemi al Camp Nou ha generado un gran revuelo, y parece que la ilusión también se comparte dentro del vestuario. Balde, que actualmente sigue un plan de entrenamiento específico para recuperar su plena forma física, participó en una sesión de preguntas y respuestas en el canal oficial del club en YouTube para hablar sobre el nuevo fichaje.



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    Balde elogia la aterradora velocidad de Adeyemi

    Balde no tardó en elogiar la personalidad y el poderío atlético de su nuevo compañero de equipo, y aseguró que entre ambos ya está empezando a formarse un vínculo fuerte. Al hablar de sus primeras impresiones, Balde dijo: "No lleva mucho tiempo aquí, pero en el poco tiempo que lleva he hablado bastante con él. Creo que hemos desarrollado una buena relación.

    "Parece un chico tranquilo. Espero que pueda ayudarnos mucho durante la temporada, y estoy seguro de que lo hará. Es muy rápido. Es un jugador al que conozco desde hace tiempo, y me ha impresionado lo veloz que es".

    Adeyemi no esconde su ambición tras completar su llegada procedente del Borussia Dortmund. El delantero está deseando demostrar su valía a las órdenes de Hansi Flick, un entrenador que le conoce bien de su etapa juntos en la selección alemana. En su rueda de prensa de presentación, Adeyemi dejó claro que la dimensión del club fue un factor clave en su decisión de fichar por La Liga.

    "Las expectativas son altas. Me uno al mejor club del mundo y espero demostrarle al entrenador y a la afición que soy un jugador para el Barça... Es un club diferente a cualquier otro en el mundo", afirmó Adeyemi.

  • Balde se marca objetivos ambiciosos para la temporada

    Mientras la velocidad de Adeyemi es la comidilla de la concentración, Balde sigue centrado en su propio camino mientras continúa con su programa de rehabilitación. Al hablar sobre sus objetivos para la nueva temporada, el lateral izquierdo de 22 años explicó que busca constantemente evolucionar en su juego.

    «A nivel individual, quiero seguir mejorando y seguir aprendiendo», dijo durante la entrevista. «Soy un jugador muy joven y tengo mucho margen de mejora. Estos son mis principales objetivos. A nivel de equipo, quiero seguir por este camino en el que estamos, o incluso mejorar. Si llegan más títulos, mejor todavía».

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    Recuerdos de la gloria en el Clásico y de los ídolos

    Al echar la vista atrás sobre su joven pero ya notable carrera, Balde reflexionó sobre los momentos que han marcado hasta ahora su etapa en el primer equipo. Como no podía ser de otra manera, sus mejores recuerdos están relacionados con la feroz rivalidad con el Real Madrid, incluida una dramática victoria en Liga y un triunfo en la final de la Supercopa.

    Preguntado por su partido favorito, Balde destacó "el Clásico con Xavi, cuando marcó Kessie". El defensa recordó la emoción de aquel encuentro y dijo: "Ganamos en el último minuto y pude dar la asistencia a Kessie". También señaló como su gol favorito uno contra el Madrid en la final de la Supercopa.

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