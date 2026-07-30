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Yamal-AdeyemiGetty/GOAL
Yosua Arya

Traducido por

Karim Adeyemi «no tiene miedo» de Lamine Yamal, ya que el nuevo fichaje del Barcelona aspira a pelear por un puesto en el ataque de Hansi Flick

K. Adeyemi
L. Yamal
Barcelona
H. Flick
Primera División

El nuevo fichaje del Barcelona, Karim Adeyemi, insiste en que no le asusta competir con Lamine Yamal por un puesto en el once inicial del ataque de Hansi Flick. El exdelantero del Borussia Dortmund también reveló que una rápida llamada de Flick fue todo lo que hizo falta para cerrar el traspaso soñado a España.

  • Adeyemi disfruta de la competencia en el Barcelona

    Adeyemi ha declarado que está preparado para pelear por un puesto en el once inicial de Flick e insiste en que no siente ningún miedo ante la competencia con Yamal. En declaraciones a Mundo Deportivo durante la pretemporada del Barça en St George's Park, el delantero alemán habló sobre su adaptación a su nuevo entorno.

    Adeyemi completó su traspaso desde el Borussia Dortmund para reforzar las opciones ofensivas del gigante catalán de cara a la nueva temporada. Lejos de sentirse intimidado por la competencia en la delantera del Barcelona, el jugador de 24 años expresó una total confianza en sus propias capacidades.

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  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    «No temo a ningún jugador»

    Cuando le preguntaron si le preocupaba competir con la superestrella adolescente Yamal por minutos de juego en la banda, Adeyemi ofreció una respuesta directa y sin miedo. El versátil atacante dejó claro que su atención sigue centrada por completo en su propio rendimiento sobre el terreno de juego.

    «No. No tengo miedo de ningún jugador». afirmó Adeyemi con firmeza durante la entrevista. «Sé que, si doy lo mejor de mí, tendré una oportunidad de jugar».

  • La propuesta fácil de Flick para cerrar el acuerdo

    Adeyemi también reveló que Flick no necesitó absolutamente nada de persuasión para llevarle al Camp Nou. Ambos forjaron una sólida relación profesional durante su etapa compartida en la selección alemana, lo que convirtió el traspaso en una decisión sencilla para el delantero.

    «Convencer no es la palabra adecuada», añadió. «Simplemente me llamó y me preguntó si quería venir. Le dije que, por supuesto, porque es el club más grande del mundo y estas oportunidades solo se presentan una vez. No tuvo que convencerme. Confío en él desde hace mucho tiempo y le tengo mucho respeto.

    «Espero que vea en mí cosas con las que pueda aportar al equipo sobre el campo. Me conoce muy bien de la selección y tenemos una relación muy cercana».

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    Preparándose para la prueba de Birmingham

    El Barcelona aterrizó el lunes en el Reino Unido para iniciar una intensa concentración de pretemporada en la base de entrenamiento habitual de Inglaterra en Burton upon Trent. La plantilla de 30 jugadores de Flick está intensificando su preparación de cara a sus próximos compromisos de pretemporada.

    El gigante catalán completará una doble sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Birmingham City, equipo del Championship, en un amistoso el viernes por la tarde. Adeyemi estará deseando causar una primera buena impresión con la camiseta del Barça, mientras fija su objetivo en ganarse un puesto en el once inicial para la nueva temporada.

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